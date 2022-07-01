夏日1+1減脂秘技 先冷凍減脂再增肌 輕鬆享瘦無「腹」擔

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▲先「冷凍減脂」再搭配「局部磁能增肌減脂」，達到1+1>2增肌減脂理想體態！
冷凍減脂運用脂肪細胞無法承受低溫的原理，使脂肪細胞自然凋亡代謝，屬於非侵入式、無明顯疼痛感，也幾乎無修復期的療程，每次治療部位可減少皮下脂肪量25%。局部磁能增肌原理是使用高能量聚焦電磁技術，讓肌肉做超極限收縮運動，做完一定療程後，可以增加16%肌肉、減少19%的脂肪量。會建議民眾先消滅脂肪，再增加肌肉線條，以「複合式1+1療程」達到自己理想中的身型。
以上療程主要都是針對線條雕塑，如果是體重過重又管不住嘴巴，則會建議近期頗夯的瘦瘦筆，不必刻意忍耐也能達到減重效果，以注射方式給藥，來達到降低體重的目的，它的主要成分是一種腸泌素GLP-1類似物，可以增快飽足感以抑制食慾跟減緩胃排空的速度減少。瘦瘦筆為處方用藥，切勿擅自在網路自行購買並未經醫師諮詢使用。使用劑量務必遵照醫囑循序漸進，有助於降低或避免頭暈、噁心的不適反應。
盧靜怡醫師提醒，每個人的狀況不一樣，不同體型或身體狀況適合的療程都會有所調整，務必諮詢專業的醫師，包括日常生活中自己的飲食、作息、運動等等，客製化屬於自己的減脂雕塑計畫，選對診所、選對醫師、選對療程，透過擁有專業知識的醫師建議與評估，打造理想的形體美學，找回屬於自己的美麗與自信。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54203
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