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夏日1+1減脂秘技 先冷凍減脂再增肌 輕鬆享瘦無「腹」擔

夏日1+1減脂秘技 先冷凍減脂再增肌 輕鬆享瘦無「腹」擔
夏日1+1減脂秘技 先冷凍減脂再增肌 輕鬆享瘦無「腹」擔

健康醫療網

2022-07-01 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近年來，越來越多人追求完美體態，網路上各種減肥撇步，但不論是飲食控制還是運動，總會有某些地方怎麼瘦都瘦不下來，而且只要稍微鬆懈，一不小心又復胖回來，現在正值迎夏的季節，不想讓局部肥胖出來放肆，剛好隨著健身房解除三劑疫苗令，民眾開始報復性運動，但大多人投靠網路上「民間偏方」來幫助運動減肥，反倒出現反效果，因此，不少人開始求助醫美，利用纖體科技，期望在短時間內雕塑完美曲線。

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知名健康聯合診所盧靜怡院長表示，雖然要瘦，但不是追求紙片人，而是以有線條的體態為訴求，民眾常有錯誤的觀念，以為只要做重量訓練或增加肌肉，脂肪就會自動減掉。增肌與減脂是相輔相成，但當脂肪過厚的情況下，建議先以減脂為主，先減少脂肪厚度，肌肉曲線才能顯現出來。過去只有抽脂一種方法，現在則有非侵入性的「冷凍減脂」，可讓局部的脂肪細胞凋亡，若想增加肌肉量，再進行另一項療程「局部磁能增肌」，主要以刺激肌肉緊實、增肌為主，減脂效果是間接性的。

▲先「冷凍減脂」再搭配「局部磁能增肌減脂」，達到1+1>2增肌減脂理想體態！

冷凍減脂運用脂肪細胞無法承受低溫的原理，使脂肪細胞自然凋亡代謝，屬於非侵入式、無明顯疼痛感，也幾乎無修復期的療程，每次治療部位可減少皮下脂肪量25%。局部磁能增肌原理是使用高能量聚焦電磁技術，讓肌肉做超極限收縮運動，做完一定療程後，可以增加16%肌肉、減少19%的脂肪量。會建議民眾先消滅脂肪，再增加肌肉線條，以「複合式1+1療程」達到自己理想中的身型。

以上療程主要都是針對線條雕塑，如果是體重過重又管不住嘴巴，則會建議近期頗夯的瘦瘦筆，不必刻意忍耐也能達到減重效果，以注射方式給藥，來達到降低體重的目的，它的主要成分是一種腸泌素GLP-1類似物，可以增快飽足感以抑制食慾跟減緩胃排空的速度減少。瘦瘦筆為處方用藥，切勿擅自在網路自行購買並未經醫師諮詢使用。使用劑量務必遵照醫囑循序漸進，有助於降低或避免頭暈、噁心的不適反應。

盧靜怡醫師提醒，每個人的狀況不一樣，不同體型或身體狀況適合的療程都會有所調整，務必諮詢專業的醫師，包括日常生活中自己的飲食、作息、運動等等，客製化屬於自己的減脂雕塑計畫，選對診所、選對醫師、選對療程，透過擁有專業知識的醫師建議與評估，打造理想的形體美學，找回屬於自己的美麗與自信。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54203

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