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特企／歡慶家樂氏東尼虎70歲生日！品牌挑戰活動開跑

▲家樂氏東尼香甜玉米片70年來持續提供營養美味的穀物，為大家的餐桌上製造無數歡笑與美好時光！（圖／品牌提供）
▲家樂氏東尼香甜玉米片70年來持續提供營養美味的穀物，為大家的餐桌上製造無數歡笑與美好時光！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-01 15:45:31

大朋友、小朋友最熟悉的家樂氏東尼虎70歲啦！家樂氏東尼香甜玉米片70年來持續提供營養美味的穀物，為大家的餐桌上製造無數歡笑與美好時光！今（2022）年特別推出「東尼香甜玉米片70週年復刻限量包裝」要與大家分享東尼虎生日的喜悅！超可愛的復刻限量包裝不只充滿童趣，營養與美味更是不曾改變。

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除了推出東尼香甜玉米片70週年復刻限量包裝外，家樂氏也在粉絲團發起了10年挑戰活動。只要在指定貼文下方留言分享過往的自己與現在的自己，就有機會免費獲得「家樂氏X LeSportsac 早餐手機斜背包」。這場生日派對還集結了大家熟知的吉祥物們一起來共襄盛舉，包含暢銷全球140多個國家、家喻戶曉的Pringles品客洋芋片，每天搭捷運都會碰面的悠遊卡𠮷祥物BeBe，代表蝦皮購物幽默詼諧又討喜的橘色吉祥物蝦小編，和只要去cama café都會坐在門口歡迎你的吉祥物Beano，最後還有冷凍炸物領導品牌紅龍的吉祥物小紅龍(LuKKy Red)，他們都加入了這場10年挑戰活動呢！大家知道這些吉祥物們有哪些地方悄悄地改變呢？

另外，還有一份禮物要送給大家！那就是超萌、超療癒的「家樂氏東尼虎70週年復刻限定版LINE貼圖」！限時免費下載，趕快和好朋友分享東尼虎生日的喜悅，把餐桌上的歡樂氣氛延續到聊天室吧～

立即參加家樂氏10年挑戰活動：https://bit.ly/3I37P2A
「家樂氏東尼虎70週年復刻限定版LINE貼圖」免費下載：https://bit.ly/3NzwhcR

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