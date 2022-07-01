手上有3張台積電！台南Josh「2動作」苦笑：不看就沒事了
在美國股市4大指數收黑下，台股今（1）日持續疲弱，而被譽為「護國神山」的台積電（2330）股價也是跌，最終收在453.5元。不僅網路一片哀嚎，就連許多名人都叫苦連天，對此，被譽為棒球界國師的YouTuber「台南Josh」就自爆擁有3張台積電的他，已經刪掉手機APP了。
台南Josh稍早在臉書PO文表示「沒事沒事，只要刪掉股票APP不看新聞，我就不會想起來我有三張平均640以上的台積…」同時也自嘲「所以大家可以體諒我最近接不少工商嗎？」
由於Josh是棒球界非常著名的「反指標」，看好哪隊哪隊就崩，就連抽到哪個球員的扭蛋，被抽到的球員幾乎都會出狀況。貼文立刻掀起粉絲熱議，「拜託josh賣掉」、「你表姐是不是看你買之後才在631賣掉」、「兇手抓到了」、「護國神山也能嗨」、「國師認賠殺出手中的台積電，隔天開始漲翻天」、「國師發威，連台積也要低頭」。
《NOWnews》先前報導，台股今日也在台積電領跌，IC設計、ABF載板、DRAM等電子股跟著下跌，金融與傳產股走勢亦疲弱下，終場下跌482.65點，收在14343.08點，台積電跌幅更逾4%，股價一度下殺來到452.5元，終場收在453.5元，跌了4.73%，市值跌破12兆元。對於台積電跌幅較大，台新投顧副總經理黃文清就分析，主要是整個大盤都在跌，大家擔心景氣下滑疑慮還是比較多，加上最近又面臨斷頭壓力，所以今天跌比較重一點，但也差不多要落底了。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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