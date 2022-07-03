名人加持NFT賺翻？先確認有無「4大價值」：否則只是JPG
這幾年NFT爆紅，國內外名人前仆後繼搶進，台灣知名歌手周杰倫、陳零九，網路紅人聖結石等，都以自身的知名度發行或參與NFT行銷，動輒獲利上千萬讓外界咋舌，但NFT真的有這麼好賺嗎？在NFT的世界有一句經典行話：「賣的出去是NFT，賣不出去就是JPG。」自稱「NFT傳教士」的bitaverse創辦人廖承中（Melvin）也不諱言的說：「這句話本質上是沒有錯的，因為99%的NFT在次級市場是沒有成交量。」
Melvin表示，不少NFT小白進場都是為了「支持偶像」，該如何評估價值和調整心態，打開天窗直說的建議就是：「購買偶像的NFT心中要有一把尺，幾百、幾千都還可以。心態上是以『支持』就會覺得平衡。」但如果是期望將來這個NFT是可以賺錢，那就必須先看看是否具備「4大價值屬性」，如果沒有附加價值，NFT真的只是一張JPG檔。
NFT的4大價值屬性
- 藝術價值：NFT一開始很多人認為有點像數位藝術，像是把梵谷的畫變成數位化，或者是把大師的名作變成圖檔，這個概念是對的，有一些NFT會有價值，就是來自於本身是大師的作品或是著名畫家的作品。
- 社群共識：運用在社群的基礎，讓購買NFT成為「高級的會員證」，就像是在台灣參加扶輪社獅子會，BMI這樣的商會組織，如果這個社群發展的很繁茂，有很多著名的人跟資源在裡面，那這個NFT就會有價值。
- 賦能價值：要讓NFT本身也有一些功能，把它跟真實的世界做連結，例如演唱會門票的優先購買權利，或是可以取得最好位置的門票，甚至發送特殊的專屬的內容，把線上線下融合在一起，就具備一定程度的內含價值，自然會有人追捧。
- 造血機制：也就是要產生收益，2022年開始很多NFT融入第4個價值屬性叫做造血機制，NFT要能夠生血， 要能夠輸血給投資人，換句話說NFT必須有產生收益的能力。