最恐怖鬼片是哪部？影迷一面倒推爆「它」超毛：反轉始祖
電影種類相當多樣，其中恐怖片因營造驚悚氛圍，深受部分影迷們喜愛。而全球經典作品眾多，就有網友找出「最恐怖鬼片」，好奇詢問「有沒有這部多可怕的八卦？」而引來鄉民們認證表示「從此嚇到不看鬼片！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己最近在研究鬼片，而他查了一下大眾認證的最恐怖鬼片，發現多數人都推薦泰國鬼片《鬼影》，讓他納悶詢問「有沒有這部多可怕的八卦」。
問題一出，馬上引來影迷們認證，「有誠意又完整，到現在我也還是推」、「小時候看覺得很神」、「不錯了，恐怖片應該有前10」、「大學跟室友在宿舍看，嚇到從此不看鬼片」、「大學時代連續三天看恐怖片，其中一部就是鬼影。看完之後好一陣四人房都開燈睡」、「很工整的一部鬼片」。
其中許多人都認為劇情是最吸引人的特點，直言「當代神片，恐怖又猜不到結局」、「鋪設劇情埋梗，最後反轉的始祖」、「鬼影是從一開始就埋梗了，到後面才會發現」、「是後座力強」。
《NOWnews今日新聞》曾報導《史上最恐怖鬼片是誰？全場認證「2部」超毛：一輩子陰影》，除了《鬼影》以外，日本恐怖片《咒怨》系列也有許多人大力推薦，坦言「咒怨，百看不厭」、「咒怨+1，看完之後再也不看鬼片」。（編輯：陳雅雲）