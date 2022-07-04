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去buffet「1回本美食」堅持不拿？老饕臉綠：只是撐場面

▲有網友吃buffet堅持不拿一道回本美食，而引來眾多老饕討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友吃buffet堅持不拿一道回本美食，而引來眾多老饕討論。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 11:02:54

buffet吃到飽餐廳因其能夠自由選擇，且料理相當多樣化的特點，吸引不少民眾前往享用美食。不過，就有網友不解詢問「為什麼buffet的牛排感覺沒平價牛排館好？」而引來眾多老饕討論。

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原PO於PTT上表示，高檔吃到飽通常有提供牛排類餐點，但他坦言「通常都是一整塊下來切，但不知道為什麼，吃起來，感覺就完全不如平價吃到飽的牛排，通常乾乾的，就算加了醬，也很少有外面牛排的汁水，加上似乎沒有太多的醃漬，本身也往往不太有味道」。他認為，若要享用牛排寧願到平價牛排店，「為什麼呢？buffet沒想過改善嗎？還是重點都放在海鮮類上面了」。

▲牛排示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友不解詢問「為什麼buffet的牛排感覺沒平價牛排館好？」（示意圖／翻攝pixabay）
問題一出，馬上引來眾多老饕認同留言，「buffet的牛排只是撐場面而已....真的用心弄，成本太高」、「我也覺得很謎」、「因為吃到飽的牛排通常都是一大塊慢慢分切，量的控制就很重要，放太久沒吃完就是沒救」、「說得好，很多buffet那個牛排真的拿一次後悔一次」、「大部分buffet的牛肉真的普」。

但也有人持不同看法，坦言「料理方式不同吧」、「有吃過好吃的部位」、「吃到飽的通常是爐烤吧，跟煎是不同烹調方式要怎麼比」、「有的buffet，有牛小排用烤的，我覺得還不錯」。（編輯：陳雅雲）

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