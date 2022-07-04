腳麻該怎麼改善、預防？醫指２大原因，３種情況盡早檢查！

我是廣告 請繼續往下閱讀
腳麻原因可分２大類型，
血管疾病也有可能發生！
劉哲瑋醫師表示，腳麻原因可分成「血循不佳」和「神經問題」兩大類型，兩者也環環相扣，神經需要血液提供養分維持運作，血循不佳容易使得神經無法正常運作、出現發麻、麻痺的現象，最常見的如翹腳、坐姿不良、趴睡等姿勢不佳、血管彎曲使血循受阻。趴睡麻痺的未必只有手，腳也會。血管問題也不僅限於姿勢，血管疾病如三高、糖尿病等，也容易影響到神經，通常會從較細的微血管開始血循變差，接著慢慢到大血管，也容易出現腳麻的情況。神經問題引起的腳麻，常見如各種原因壓迫到周邊神經，以及位於脊椎的中樞神經受到壓迫，四肢自然容易出現麻痺、不舒服的情況，例如長骨刺、椎間盤突出等。
腳麻先觀察一陣子好了？
醫指３情況應盡早檢查！
民眾出現腳麻的情況通常會觀察個一陣子，劉哲瑋醫師表示這倒是無妨，但還是建議盡早檢查為佳，以免日後干擾到生活，而若是出現疼痛、無力或是真的干擾到生活了，自然更應盡速就醫，尤其是合併無力症狀出現，通常問題已經較為複雜或嚴重，不宜再繼續止單單觀察。
由前述可見，即便只是出現在腳部的腳麻，也可能和各科別息息相關，劉哲瑋醫師建議就醫可視自己的健康狀況至相關科別檢查，如骨科、復健科、神經內科、心臟血管科等，像是若知道自己有糖尿病又出現腳麻，因血管健康引起的可能性就比較高，自然可以至心血管相關科別檢查，若該科別檢查認為可能為其他問題，也會安排相關轉診。
腳麻要怎麼改善？怎麼預防？
保持良好姿勢、血管健康很重要！
腳麻的當下若要緩解，第一步可以檢視自己是否處於姿勢不良的狀態，更換良好的姿勢，避免血管彎曲或壓迫。另外，劉哲瑋醫師建議也可以用按摩或熱敷的方式促進血液循環。不過若這些方法都無法改善的話，恐怕就是前述提到因疾病或身體結構出現問題導致血循不佳、神經壓迫，就得盡早檢查從根源改善。
日常防範腳麻、改善腳麻，最直接的方法也是避免各種不良姿勢，經常姿勢不良對於腳麻的兩大原因都有可能造成影響，如壓迫血管或使得椎間盤突出。除此之外也可以培養運動習慣，即便是快走也好，都有助於改善血管健康。而若有三高、糖尿病等血管疾病者，也應遵照醫囑妥善控制。抽菸也會影響到血管健康，能避免則避免，能戒則戒。透過良好的生活型態，不只是腳麻機率降低，身體也會更加健康，其他各種毛病出線的機會也會下降。
延伸閱讀
黑痣變化要小心！醫師警告：黑色素瘤致死率高
無痛血尿恐患「膀胱癌」 醫師點名「這年齡」最危險