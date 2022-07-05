暑假割包皮旺季　泌尿科醫師顧芳瑜點出一關鍵：ＧＧ站起來的時候判斷

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手術示意圖
許多父母對於孩子是否要割包皮與否感到相當困惱，顧芳瑜指出，並非每個孩子都需要割包皮，家長可以用2個簡單的方式來判斷，首先，陰莖勃起時，龜頭是否有自然露出，其次，包皮龜頭是否有反覆發炎的狀況，若有任一個情形，建議可以帶孩子至泌尿科就診詢問是否需要割包皮。
顧芳瑜醫師指出觀察小孩是否需要割包皮的關鍵
許多青少年聽到「割包皮」就充滿著恐懼，原因來自於擔心割包皮會很痛，也因此，不少家長在診間詢問時，最常問的即是「進入青春期後，是否有機會用不動刀的方式將包皮退下？」顧芳瑜提到，出生時幾乎每一個男嬰都是包莖的狀態，開始發育後，會陸續開始脫離包莖的狀態，但隨著年齡的增長，若在國中後仍有包皮過長或推不下來的狀況，基本上，在往後的時間自然將包皮退下的機會就較低。
隨著醫療手術的進步，近來許多男性會選擇包皮槍作為手術的方式，顧芳瑜醫師表示，包皮槍的優勢在於手術時間短、出血量少、傷口恢復美觀，但由於包皮槍的縫合是利用鋼釘做加壓止血，因此恢復的過程中包皮上會有一圈鋼釘，有些孩子會認為在恢復的過程中稍微感到不適，所以應該選擇適合的方式，而非跟風流行。
隨著醫療手術的進步，近來許多男性會選擇包皮槍作為手術的方式
此外，青少年擔心術後的疼痛，顧芳瑜醫師則提到，由於手術前會進行局部麻醉，也因此在手術中較不容易感受到疼痛感，通常疼痛感來自於術前施打的局部麻醉藥物，其次，術後勃起時的疼痛，可能會有一種拉扯感。
「目前割包皮的技術並沒有想像中的疼痛，主要都是來自於病患心中的恐懼。」顧芳瑜醫師認為，每個醫師的做法不同，以他來說，他會在術前，依據病人的情況，給予口服的止痛藥，以減少施打局部麻醉藥物時的疼痛感，而術後勃起的疼痛則建議用手握住直至消退，通常這種疼痛感在術後一周就會漸漸消退。
顧芳瑜醫師表示，無論使用哪一種方式，基本上術後2-3天內就可以正常上班上學走路，疫情目前正在趨緩當中，暑假的確不失為一個割包皮的好時機，他也建議，父母帶孩子來諮詢割包皮前，可以先與孩子溝通意願與先進行簡單的判斷，給孩子思考的機會，若真的有需要進行割包皮手術，應與專業的泌尿科醫師做溝通。
疫情目前正在趨緩當中，暑假的確不失為一個割包皮的好時機
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