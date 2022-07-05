「偷買5張台積電」花270萬！她見現況崩潰：不敢跟老公說
近期台股指數跌深失守萬五，連護國神山「台積電」都曾在今（5）日一度破底至433元。就有位人妻崩潰表示，自己先前偷買5張台積電股票，而近期的跌幅也讓她不敢讓老公知道這件事，目前虧損的金額也曝光了。
昨（4）日一位人妻在臉書《匿名公社》上崩潰訴苦「最近股票狂跌，台積電5張買在540元左右，現在跌到440元，目前虧損約50萬，想賣又很煎熬，而且這股是我偷買的，完全沒辦法跟老公訴說心酸，已經想把APP刪除，不想追數字了，只是想賺零用錢結果還被割」。
不少股民看完也紛紛安慰「577路過，就放給他去啦」、「你算很好了，我買到630的，不就要哭了」、「沒有急用，放著就好」、「660的苦主飄過」、「沒有急用就放著吧⋯真的結清才是負的」。
而《NOWNews》稍早報導，受美股國慶日休市影響，亞股漲多跌少，今（5）日台股最高一度來到14488點，最低跌至14100點，終場收紅，上漲132點，收在14349點，跌幅0.93%；台積電早盤股價一度勁揚逾2%，上漲11.5元，約莫10點半左右股價翻黑，午盤破底，下跌7元至433元，但在破底後不久又往上拉升，終場上漲6元，來到446元，漲幅1.36%。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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