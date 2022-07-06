不只輕還很乾淨，Mazda公布CX-60 3.3升e-Skyactiv D細節規格

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CX-60不僅導入Mazda最新設計語彙，同時也搭載2.5升e-Skyactiv PHEV油電混合系統，除此之外之前又公布CX-60還會提供2.5升Skyactiv G、3.3升e-Skyactiv D與3.3升Skyactiv D動力系統，而近日則是進一步帶來3.3升e-Skyactiv D柴油引擎細節。
3.3升e-Skyactiv D直六柴油引擎採用DCPCI(Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition)分配控制部分預混合壓縮點火技術，如此一來達到超過40%熱效率，成為世上最乾淨的柴油引擎之一。不僅如此e-Skyactiv D柴油引擎還導入48V輕油電系統，進而在提供200hp(後驅)與254hp(四輪)兩種動力規格，同時也帶來分別超過24km/L、127g/km與22km/L、137g/km油耗和碳排表現。之所以能創造出色的節能數據，除所運用技術外亦採用輕量化結構打造，因而3.3升e-Skyactiv D六缸柴油引擎有著和2.2升Skyactiv D四缸柴油引擎相近的重量。