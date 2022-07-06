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小時候不敢吃長大卻超愛！網推「這3物」：其實脆又甜

▲一名網友好奇那些食物是大家小時候不敢吃，但是長大卻覺得還不錯的？引起網友熱烈討論。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友好奇那些食物是大家小時候不敢吃，但是長大卻覺得還不錯的？引起網友熱烈討論。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 15:22:29

每個人小時候都會有幾項不敢吃的食物，也許是飲食喜好會挑食，或是口感無法接受，但可能隨著時間長大後，發現其實沒有記憶中的難吃。就有一名網友自曝小時候不敢吃青椒，長大後發現根本很好吃，因此也好奇大家是否有相同經驗？立刻引起網友討論。

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這名網友在《PTT》上以標題「什麼東西小時候不敢吃 長大卻覺得不錯的」發文，表示自己的妹妹小時候看卡通《蠟筆小新》而不敢吃青椒，連帶自己也受影響不吃，而且披薩上的青椒配料一率都會挑掉。但是長大後發現其實很好吃，口感清脆又甜，如果搭配另外兩種顏色組成三色椒，視覺上也大大加分，因此原PO也好奇詢問大家，有卡些食物是小時候敢吃、但是長大後卻接受度還不錯的嗎？

▲原PO表示小時候不敢吃青椒，長大後覺得其實口感脆又甜，搭配另外兩種顏色視覺上也大加分！（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲原PO表示小時候不敢吃青椒，長大後覺得其實口感脆又甜，搭配另外兩種顏色視覺上也大加分！（示意圖／取自unsplash）
貼文一曝光，立刻引起許多網友熱烈回應，其中最多人點名青椒、茄子以及苦瓜：「青椒+1」、「青椒，跟鹹蛋一起炒的苦瓜」、「青椒&苦瓜」、「青椒、茄子、 韭菜」、「茄子」、「茄子，小時候覺得超噁，長大覺得爆好吃」、「建議不敢吃茄子的人先吃炸茄子」、「苦瓜、茄子」、「苦瓜超好吃」、「苦瓜 ，因為長大後的人生比苦瓜還哭」、「苦瓜，越苦我越愛，小時候不敢吃」、「苦瓜、茄子、青椒」。

另外也有人分享自己的轉變：「乾香菇，小時候覺得臭現在覺得美味」、「生魚片，小時候總以為一定有寄生蟲」、「蚵仔，應該是小時候的保鮮技術比較差，小時候吃都要配豆鼓一起炒蓋腥味」、「麥片泡熱白開水，以前會覺得這東西糊糊的味道又淡，現在覺得還不錯，當早餐吃很省錢」、「花椰菜、青花菜 ，以前不愛，現在好吃」、「豬腳，當兵時吃到後才敢吃」。（編輯：陳珮瑜）

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