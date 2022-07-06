以前的冰太好吃！老饕狂推古早味「3神品」：5元就買得到
面對炎熱的天氣，除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，吃一些清涼食物來消暑，包括剉冰、飲料、冰棒等都是熱門選擇，而隨著食品的長期發展，除了有許多新產品問世外，不少經典商品也成為人們的回憶，而一名網友就分享2款古早味冰棒，引起相當多網友迴響。
一名網友在臉書社團「爆廢2公社」發文表示，「為什麼好吃的冰棒都停產了？每到夏天就會很懷念這些兒時記憶的味道」，接著他點名了「三色冰」、「金手指雪糕」、「保麗龍裝芋頭冰」等3項冰品，且在當時一份售價都只需5元，原PO也強調「尤其是三色冰，超想再吃的，金手指吃完也有機會再來一支」。
貼文一公開，瞬間喚起眾多網友回憶，紛紛留言「金手指和三色冰真的超好吃，想念」、「以前的冰真的很好吃」、「哇這很久了耶，七年級生路過」、「金手指讚啦！記得吃完木棍上還有再來一支跟銘謝惠顧，好懷念」、「保麗龍的芋頭冰好經典，陽春但質量超好」、「以前柑仔店都有賣的神品」。
此外，也有不少網友感嘆「已經沒有那種價格的冰了，小時候記得還有3元的冰，現在已經也變20元以上了」、「冰也漲的越來越快，一支40~50塊的到處都是」、「現在冰越做越精緻，但有時候還是覺得，古早味單純的感覺最好吃」。（編輯：張志浩）