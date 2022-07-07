打開便當怪怪的！媽放「白色小晶球」 網笑：飯後甜點
許多家長都會替孩子準備便當，不僅營養均衡，還能夠省錢。就有一名網友這天發現媽媽替她準備的便當裡不僅沒有白飯，還多了一盒「白色小晶球」，網友看了全笑說：「飯後甜點啦！」
一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出兩張照片，第一張是媽媽替自己準備的便當，可見菜色中除了絲瓜炒蛋，還有一盒九層塔炒雞肉，但是第三盒竟然不是白飯，而是放滿「白色小晶球」的東西，讓原PO感到相當困惑，直呼：「今天打開了便當盒發現有點怪怪的，但好像又沒什麼毛病，於是我問了我的媽：右邊那是什麼？」
接著原PO分享的第二張照片，是自己與媽媽的通訊對話，這才得知原來媽媽裝便當時，不小心把白飯帶成西米露，讓原PO忍不住笑了出來！網友得知後也紛紛笑說：「飯後甜點，但沒飯」、「媽媽累了嗎？」、「沒事，西米露也是澱粉」、「青蛙蛋」、「比較大顆一點叫做白玉珍珠」、「西谷米，還是西米露吧，媽媽真好，還有附甜點」、「好可愛的媽媽」。
另外也有網友搞笑地表示：「我米忘記煮了，你蒸一下」、「反正都有米字」、「蝸牛的眼淚！」、「一起吃搞不好可以迸出新滋味」、「白米剛好吃完，西米露來救場」、「媽咪，西米露能加點芒果嗎？拜託了」、「西米露粥」、「乾燥劑」、「西谷米也有米字，四捨五入也算是米飯」。（編輯：陳珮瑜）