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日本人驚喊「這地方」像地獄馬戲團！大讚：台灣安全多了

▲「日本人的歐吉桑」表示日本的電車，尤其是東京和大阪，簡直像地獄馬戲團，相比之下「台灣的不僅環境整潔，還安全很多」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲「日本人的歐吉桑」表示日本的電車，尤其是東京和大阪，簡直像地獄馬戲團，相比之下「台灣的不僅環境整潔，還安全很多」。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 14:25:07

日前《NOWnews今日新聞》曾報導天氣太熱！日本男搭電車下身「只穿一條線」　驚人畫面曝」一文，日本有名男子只以一條紅布包裹私密部位就搭乘人來人往的電車，令不少人看傻了眼，對此，部落客「日本人的歐吉桑」也有感而發，表示「尤其是東京和大阪」的電車，簡直像地獄馬戲團，相比之下「台灣的不僅環境整潔，還安全很多」。

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「日本人的歐吉桑」昨天在臉書粉專發文，表示「小弟住在台灣九年，有時候我真心覺得台灣比日本安全多了，尤其是電車內」，特別是大阪跟東京的電車，簡直像地獄一樣，「我在日本上班時候最憂鬱事情就是電車通勤。我相信日本的上班族壓力來源是從早上的電車通勤來的」。

歐吉桑指出，日本電車裡面男女痴漢都有，還有變態，甚至有人會吵架、喝醉瘋掉破壞設備、隨機殺人、嘔吐等，「日本電車簡直像地獄馬戲團一樣。一般生活上不會接觸到的人，電車裡面才有機會看到」。

歐吉桑說，台灣媒體常常報導出車禍的新聞，但是日本媒體常常報導電車裡面的糾紛，「東京大阪坐電車前需要心理準備，好像裡面有看起來奇怪的人的話，利用下一班的電車也是對的選擇的」。

▲「日本人的歐吉桑」表示日本的電車，尤其是東京和大阪，簡直像地獄馬戲團，相比之下「台灣的不僅環境整潔，還安全很多」。（示意圖／取自unsplash）
▲「日本人的歐吉桑」表示日本的電車，尤其是東京和大阪，簡直像地獄馬戲團，相比之下「台灣的不僅環境整潔，還安全很多」。（示意圖／取自unsplash）
他也大讚「台灣的電車裡面相當安全」，環境乾淨，幾乎都沒有喝醉的人，所以搭台灣電車時候他不會感到很緊張，但最後他也下出結論，「台灣馬路不安全，但是台灣電車裡面比較安全。日本馬路比較安全，但是日本電車裡面不安全」。

貼文一出，掀起熱議，「真是有趣的觀察」、「台灣的糾紛，公車上比較多，捷運上比較少」、「希望台灣的馬路可以更安全」、「捷運沒有喝醉的人，是因為都在馬路上酒駕」；也有不少人分享自身經驗，「我以前日本出差因為應酬的關係搭過『週五最後一班山手線』，根本就是地獄」、「同意，台灣真的比較安全！之間去大阪三次、常常看到醉漢躺在路邊呢！還被痴漢跟過！每次去日本都不安全」、「曾晚上10點多搭日本地鐵，看到男社員在牆邊小便、女社員吐到趴在樓梯上、也有坐在月台椅子上發酒瘋的」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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