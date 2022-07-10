安倍隨扈「黑色公事包」有神功能！網揪1盲點愣：壞了嗎
日本前首相安倍晉三8日上午遭到槍擊身亡，震撼全球，不過對此事件，許多人都認為周圍隨扈以及保安當下的反應速度太慢，而根據流出的現場畫面其實可以看到，槍擊當下安倍的隨扈其實有將黑色公事包高高舉起作勢阻擋，而事實上，這種黑色公事包的功能相當強大，不僅能防彈，也可以用來壓敵人。
還原安倍晉三當天演講現場，可以看見不少隨扈都隨身帶著黑色公事包，而針對此物品，知名節目《小明星大跟班》其實就曾邀請隨扈專家介紹，他表示，這種公事包一般在護衛時都能看見，在危險逼近時可以瞬間展開，達到防衛效果，主要是針對近距離槍枝，長槍則無法防範。
除了阻擋子彈外，專家也現場模擬，若有嫌疑人士靠近，甚至衝上前舉槍作勢攻擊，隨扈需立即反應，將公事包展開阻擋後，再往前將武器包覆住，順勢壓制對方。
而回到此次安倍遇刺事件，有台灣網友也在PTT發文表示，當下隨扈其實有舉起公事包，但公事包並未如期展開，令原PO不禁直言「安倍隨扈的防彈公事包是故障嗎？」並表示「從上帝視角來看，那時安倍已經中槍，攤開公事包也無濟於事，但從隨扈的角度，應該還是要攤開避免後續飛來的子彈吧？這個公事包是故障卡住還是本來設計就這樣？」
此外，針對防彈公事包，《NOWnews》日前也報導，「安倍遇刺隨扈被罵爆！『南韓鐵桶陣』秒護朴槿惠：太專業」，文中就提及，朴槿惠接受訪問時，突然有酒瓶往她的方向砸去，隨後10幾名維安人員見狀之後，立刻衝上前去，立馬舉起防彈公事包，利用肉身圍成一個「鐵桶陣」保護朴槿惠，相比之日本隨扈，也引起網友熱議。（編輯：張志浩）