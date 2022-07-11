NOW早報／陳時中確定「出征北市選戰」！秒創粉專發聲了

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陳時中說，民進黨選對會決定徵召他參選台北市長，感謝黨主席蔡英文和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，他責無旁貸，盡力承擔。陳時中表示，台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，他對台北市有深厚的感情，他有期待、有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。
陳時中說，請大家跟他一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。
今日天氣／今天全台晴朗炎熱！宜花地區嚴防38度高溫
中央氣象局今（11）日表示，今天主要的降雨為各地山區及近山區平地的午後雷陣雨，局部地區雨勢有機會較大些，午後在山區作業或活動的朋友請多留意，另外，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨；而在氣溫方面，各地高溫普遍在33至35度，部分地區會再更高，大台北、彰化以南及宜蘭、花蓮容易出現局部36度以上高溫，花蓮甚至有局部38度左右高溫發生的機率。
陳時中扛責參選台北市長！誰會是新任指揮官？莊人祥回應
衛福部長陳時中（10）日正式宣佈將參選台北市長，並強調「責任來，我就扛」，防疫是這樣，選舉也是這樣。而在陳時中投入選戰後，中央流行疫情指揮中心指揮官一職將由誰來接手？對此，指揮中心發言人莊人祥表示，這將由行政院來決定，目前確定的是不會由發言人兼任指揮官。
民進黨選舉對策委員會今日正式拍板徵召陳時中參選台北市長，陳時中表示自己責無旁貸，盡力承擔。而在陳時中之後，誰會接任衛福部長以及指揮中心指揮官的職位，也成為外界關注焦點。
指揮中心發言人莊人祥表示，目前陳時中仍是指揮官的身份，並非一徵召投入選戰就馬上卸任，中間應該還會有一段時間繼續擔任指揮官的職務。至於繼任人選會是誰，莊人祥指出將是由行政院來決定指派，「不是我這邊可以回答」的問題。不過莊人祥也補充，指揮中心發言人確定是不能兼任指揮官，因為指揮官與發言人的職責不同。
竇智孔才暗諷夏克立垃圾 再砲轟「情緒失控、傷害對方」
藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立的16年異國婚玩完，消息曝光後讓許多已邁入婚姻的藝人，紛紛出面發表看法，其中竇智孔日前發文遭疑暗諷夏克立是垃圾，（10）日也發文，疑似再次護航黃嘉千。
竇智孔日前在黃嘉千證實離婚當天，以「夏克立」諧音發文暗諷對方是垃圾，而今天一名自稱是夏克立朋友的女生，揭發黃嘉千5大罪狀，對此，竇智孔隨後再發聲：「在感情中，再怎麼情緒失控，都不能有傷害對方的行為，這是身為一個男人基本禮貌。」似乎想在黃嘉千被指控後再次替她聲援。
竇智孔日前透過經紀人向《NOWnews今日新聞》透露，私下有傳訊關心黃嘉千：「還是有一起排練舞台劇，關心是一定會的。」至於現在與夏克立的關係，2人是否還是朋友，他表示不多做回應，希望大家不用再對號入座，而今天又發文談論男人的基本禮貌，暗指夏克立傷害黃嘉千，後續是否會多做爆料，讓外界相當關注。
《女外科》朱軒洋爆解約疑退演藝圈 蔡淑臻：他是好孩子
新生代男演員朱軒洋年僅23歲，就入圍過台北電影獎最佳新人和男配角獎，與蔡淑臻合演《村裡來了個暴走女外科》後，人氣更上層樓，（10）日卻突然傳出他因健康問題與所屬的經紀公司「群星瑞智」解約，並將社群平台全數關閉，疑似退出演藝圈，而蔡淑臻得知後，則說朱軒洋是個好孩子。
群星瑞智由製作人柴智屏所創立，對於朱軒洋解約一事，她表示：「群星瑞智與軒洋的工作理念不同，也祝福軒洋的工作另展鴻圖。」合作關係終止聲明書上也寫下：「一、因與旗下演員朱軒洋先生工作理念不合，故群星瑞智國際藝能股份有限公司已與朱軒洋先生終止經紀合約。二、為避免浪費社會資源，所有相關問題皆以此聲明為主，不另做回應。」
而與朱軒洋合演《村裡來了個暴走女外科》的蔡淑臻，則透過經紀公司回應：「拍戲期間，我們都很喜歡他，人都是要花時間相處，才能真正了解對方是一個什麼樣的人，在我的理解，他是一個好孩子。」
安倍隨扈「黑色公事包」有神功能！網揪1盲點愣：壞了嗎
日本前首相安倍晉三8日上午遭到槍擊身亡，震撼全球，不過對此事件，許多人都認為周圍隨扈以及保安當下的反應速度太慢，而根據流出的現場畫面其實可以看到，槍擊當下安倍的隨扈其實有將黑色公事包高高舉起作勢阻擋，而事實上，這種黑色公事包的功能相當強大，不僅能防彈，也可以用來壓敵人。
還原安倍晉三當天演講現場，可以看見不少隨扈都隨身帶著黑色公事包，而針對此物品，知名節目《小明星大跟班》其實就曾邀請隨扈專家介紹，他表示，這種公事包一般在護衛時都能看見，在危險逼近時可以瞬間展開，達到防衛效果，主要是針對近距離槍枝，長槍則無法防範。
除了阻擋子彈外，專家也現場模擬，若有嫌疑人士靠近，甚至衝上前舉槍作勢攻擊，隨扈需立即反應，將公事包展開阻擋後，再往前將武器包覆住，順勢壓制對方。
而回到此次安倍遇刺事件，有台灣網友也在PTT發文表示，當下隨扈其實有舉起公事包，但公事包並未如期展開，令原PO不禁直言「安倍隨扈的防彈公事包是故障嗎？」並表示「從上帝視角來看，那時安倍已經中槍，攤開公事包也無濟於事，但從隨扈的角度，應該還是要攤開避免後續飛來的子彈吧？這個公事包是故障卡住還是本來設計就這樣？」
此外，針對防彈公事包，《NOWnews》日前也報導，「安倍遇刺隨扈被罵爆！『南韓鐵桶陣』秒護朴槿惠：太專業」，文中就提及，朴槿惠接受訪問時，突然有酒瓶往她的方向砸去，隨後10幾名維安人員見狀之後，立刻衝上前去，立馬舉起防彈公事包，利用肉身圍成一個「鐵桶陣」保護朴槿惠，相比之日本隨扈，也引起網友熱議。（編輯：張嘉哲）