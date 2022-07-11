夏天旺季裝冷氣賺翻？師傅反曝「真實慘況」：我們不是神
台灣的夏天濕熱難耐，民眾紛紛開啟冷氣，爆量的裝機以及維修需求，也讓師傅忙翻天，更讓不少人直覺認為「他們夏天賺翻了」。對此，就有師傅分享「真實慘況」，引發全場深思。
一位冷氣師傅在臉書《爆廢公社》上訴苦，旺季雖然電話響不停，「我們也時候正在外牆施工裝室外機，考量安全沒接電話，客人就是一句『你是看不起我嗎？』」，師傅以專業的角度、經驗建議，客人不接受硬要照自己的想法、模式安裝，事後又要來質問「你不是專業的嗎？」把責任都推給師傅，你們當師傅是神嗎？更別說遇上塞車稍微遲到，客人就客訴，師傅等著被扣錢「月時，都沒朋友。大月時，冷氣有問題就『咱是兄弟耶、咱自己人耶』」。
除了恐龍客人之外，現在冷氣師傅甚至還卑微地要看學徒臉色「學徒助手心情好就準時上班，心情不好就遲到搞失蹤」。原PO最後也感慨「原物料漲不停，客人不是砍價就是要賒帳，一樣都是人生父母養的，能有多少消費者有同理心的？現在房子的樓層越蓋越高，你們敢踏出外牆嗎？現在師傅看你的臉色，將來沒師傅時客人還擺臉色嗎？」
不少網友看完也紛紛留言打氣「最怕的還不相信專業的，只相信自己」、「很辛苦的行業…」、「我老公就是冷氣師傅，真的很辛苦」、「我遇過客人打來說冷氣壞掉無法開機，電話中一直靠腰說立刻過去處理，結果到現場發現 搖控器的電池裝反了」。（編輯：潘毅）