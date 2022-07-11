特企／告別臨軌災害！北市勞檢處首部動畫提升職安衛意識
為了疏解日益壅塞的交通需求，各項軌道設施發展迅速，帶給大家舒適便捷的生活。然而在便利的生活背後，有賴軌道作業人員辛勤進行軌道保養及檢修，以確保軌道交通安全運轉。為了一探臨軌作業的重要性，且因應近年來各地發生多起的臨軌施工事故，臺北市勞動檢查處111年度創先製作首部臨軌作業數位教材，期待透過動畫影片拋磚引玉，讓社會大眾注意臨軌作業安全的重要性。
本次數位教材以淺顯有趣的動畫呈現，結合大眾耳熟能詳的西遊記人物，孫悟空、沙悟淨、哪吒等紛紛搖身一變成為守護神，穿梭在臨軌作業中最常見的墜落、感電、被撞、被夾等劇情中，運用他們的法力拯救身處危害環境的作業人員，過程實在驚險萬分!但是「到底要如何打造零職災、零事故的作業環境」呢？抱著困惑的孫悟空等人經過如來佛的提點後，踏上了取經「臨軌作業安全」的路途。透過專家及教授的精闢講解，他們能圓滿達成任務嗎？劇情豐富有趣，歡迎大家踴躍觀看及分享!
本次臨軌作業數位教材分為「一般作業人員例行性安全」及「臨軌工程施工安全」2支動畫，自6月30日上映後，已獲得熱烈迴響。在動畫裡，孫悟空等人運用法力免於災害發生。但回到現實中，「若要神護，也要人助」，人人都是自己的工安守護者，除了持續提升職安衛的知識，更要落實謹慎及嚴格把關作業程序的完備，才能達到安全上工、平安回家的工作環境!
111年職業安全衛生數位教材-臨軌作業一般作業人員例行性安全
https://youtu.be/puylJOvhTKo
111年職業安全衛生數位教材-臨軌工程施工安全
https://youtu.be/IsYTdPvEzY4