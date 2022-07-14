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逛百貨看標籤等於窮人？櫃姐反掀「內幕」：最瞧不起這種

▲雖然現代網購相當便利，但有些人要購買精品時，還是會習慣到百貨公司精品專櫃挑選。（圖／翻攝Pexels）
▲雖然現代網購相當便利，但有些人要購買精品時，還是會習慣到百貨公司精品專櫃挑選。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 16:51:492022-07-14 16:59:53

雖然現代網購相當便利，但部分民眾要購買精品時，仍會習慣到百貨公司精品專櫃，聽取專員的意見來挑選。先前曾有「逛百貨看標籤等於窮人」的說法流傳，對此，也有櫃姐跳出解釋「最瞧不起這種人，希望大家別一竿子打翻整艘船，還是有好櫃姐的」。

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《NOWnews今日新聞》曾報導「有櫃姐坦言『窮人才會翻價格標籤』，且不會浪費時間在這樣的客人身上」的說法，而一位曾從事櫃姐工作7年多的女網友在論壇Dcard上發文解釋「精品櫃、化妝品櫃都做過，會這樣說的，我認為有八成是精品櫃的櫃姐」。

原PO隨即分享待在精品櫃時的經歷，「當時組長跟我說，會進來的客人分3種，『一種是沒錢硬要來看的』、『一種是裝闊，外表有行頭但商品要分期付款』、『最後一種就是土豪，有錢是有錢，但沒水準』」，而這說法在當時也讓她困惑「對客人做分級也太沒水準，只要走進來的客人就都有可能會消費，何必講的這麼歧視？」後來經過現實的摧殘，才感慨「這或許就是精品櫃的生態圈吧」。

原PO也提到，自己當時曾服務一位打扮普通的客人，沒想到耳mic傳來主管一陣怒吼，要她別浪費時間在不會消費的客人身上，而該組客人最後也確實看看就走了，「事實證明，不是每次都會遇到平民富翁的，而真正的財閥或有錢人，要買東西不會來百貨公司，都是口頭說要什麼東西，底下的人請品牌業務直接送過去家裡」。

▲有網友發現百貨公司「最苦職業」默默消失，而引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO曾在百貨公司專櫃工作7年多，待過精品櫃、化妝品櫃。（示意圖／翻攝pixabay）
不過原PO又提到「但有些出來逛街的貴婦，真的就是花錢不手軟，一進來指著架子上的包包，說這個不要、其餘包起來，光是這樣的暴發戶，一個月至少有3～4個，包包連碰都不碰，更別說翻標價牌了」。如此反差也讓她認為「有這樣極端的客群，才造成有些櫃姐價值觀上有了偏差，甚至有些櫃姐為了業績不擇手段。我真的打從心底看不起這些愛慕虛榮的櫃姐，也希望各位別一竿子打翻一艘船，還是有好的櫃姐的」。

看完原PO實際的工作經歷後，也讓不少網友感慨「有時候想去靠櫃看實物跟試色，但遇過看不起人的櫃姐，從此之後都不太想再靠櫃」、「每次靠櫃都覺得壓力很大，穿戴得稍微精緻一點櫃姐就湊過來，穿普通的衣服櫃姐直接無視我」「在迪化街當過工讀生就知道了⋯有錢人真的穿的很樸素」。（編輯：潘毅）

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