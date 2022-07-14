逛百貨看標籤等於窮人？櫃姐反掀「內幕」：最瞧不起這種

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原PO隨即分享待在精品櫃時的經歷，「當時組長跟我說，會進來的客人分3種，『一種是沒錢硬要來看的』、『一種是裝闊，外表有行頭但商品要分期付款』、『最後一種就是土豪，有錢是有錢，但沒水準』」，而這說法在當時也讓她困惑「對客人做分級也太沒水準，只要走進來的客人就都有可能會消費，何必講的這麼歧視？」後來經過現實的摧殘，才感慨「這或許就是精品櫃的生態圈吧」。
原PO也提到，自己當時曾服務一位打扮普通的客人，沒想到耳mic傳來主管一陣怒吼，要她別浪費時間在不會消費的客人身上，而該組客人最後也確實看看就走了，「事實證明，不是每次都會遇到平民富翁的，而真正的財閥或有錢人，要買東西不會來百貨公司，都是口頭說要什麼東西，底下的人請品牌業務直接送過去家裡」。
不過原PO又提到「但有些出來逛街的貴婦，真的就是花錢不手軟，一進來指著架子上的包包，說這個不要、其餘包起來，光是這樣的暴發戶，一個月至少有3～4個，包包連碰都不碰，更別說翻標價牌了」。如此反差也讓她認為「有這樣極端的客群，才造成有些櫃姐價值觀上有了偏差，甚至有些櫃姐為了業績不擇手段。我真的打從心底看不起這些愛慕虛榮的櫃姐，也希望各位別一竿子打翻一艘船，還是有好的櫃姐的」。
看完原PO實際的工作經歷後，也讓不少網友感慨「有時候想去靠櫃看實物跟試色，但遇過看不起人的櫃姐，從此之後都不太想再靠櫃」、「每次靠櫃都覺得壓力很大，穿戴得稍微精緻一點櫃姐就湊過來，穿普通的衣服櫃姐直接無視我」「在迪化街當過工讀生就知道了⋯有錢人真的穿的很樸素」。（編輯：潘毅）