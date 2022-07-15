結婚生子又恢單！安溥削掉20公分長髮：別為了男人而女人

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一年半後，安溥將帶來了這張多達十六首精彩作品，內藏著穿越歲月，融合了女孩與女人成長密碼的情感精華《9522》。這些安溥於十四歲到十七歲間的詞曲創作，有些當年寫下後至今一字未改，有些經過更多人事歷練、經過十幾版不同階段的改寫才定稿，多年醞釀熟成只為讓歌詞作能成為雋永而深刻的人生表白。
這張難得的專輯由安溥兩位最知心的老友，兩大才女-黃小楨與Ciacia何欣穗製作，不被疫情年代交通跟地域所限制，三個人集結自己心愛的音樂好手們為每首歌隨興發想亦精緻裁縫，在偶爾水果、維他命、防疫茶，偶爾紅酒、下午茶的視訊往來中，重溫二十歲千禧年的回憶，討論三十歲音樂製作經驗的體悟，交換此刻四十歲為人母也為人老友的心情，讓每首主題大不相同的作品，因為對話和深入編曲初衷而呈現層次深淺鮮明的成果。所以安溥笑說：「這張專輯是一個會寫歌的女人所走過的一些魔幻時光，歡迎大家一起來陪伴我感受經歷。」
雖然這些歌在安溥以「張懸」為藝名推出第一張專輯《My Life will...》的時候就已經存在，因為當時唱片公司有其他考量讓這批「寶貝」們在當年沒有被青睞；但當時不被青睞，不代表他們不值得被愛，所以才會在27年後，陸續和聽眾見面，首支單曲8月初數位上架，實體專輯8月中預購，9月底完整專輯數位與實體同步發行。
《9522》的作品保留了安溥獨特的風格，詞風洗煉，語法獨特，意象與隱喻性深刻，同時不悖離市場；用白話文的方式說，就是很好入耳、很好懂。歌曲面向多元，有女人的自我、旁觀、記憶與時光，也有女人與青春、與孩子、與社會、與暴力、與獨處...。造型上，安溥剪去一頭長髮，花了14小時，歷經3次溫和漂退，染出今年秋冬最流行的「安靜的陰影灰」，不顯眼卻堅固，就像安溥的歌唱之路，從不譁眾取寵，但她一直都在。
頂著這一頭個性、俐落的短髮，再套上特別訂製的西裝襯衫褲裝，安溥知性又瀟灑的獨特氣質，被團隊大讚有如「東方的凱特布蘭琪」。安溥提到造型的靈感來源表示：「大家一起討論想要做到的目標是，希望每個女孩都可以發現自己man起來可以比男生man；想要當女人的時候，又不是為了迎合男生的審美觀，而是你自己最舒服的樣子，就是最性感的樣子。」
安溥說：「我想跟很多女孩子分享：我們不用比男人更男人，也不要為了男人而女人；我希望這個世代有個機會，女人是專心為了自己，去開發自己的身體、精神、頭腦，自己想怎麼行走在社會上的最大化，讓女人的樣子有更多面向，直到那個面向是女人帶來的汰舊換新，而不是男生定義的，每個年代的審美觀。」
10年沒出新專輯，安溥在「北高雙蛋」以製作人、導演、歌手身份完成「潮水箴言」、「煉雲」個人概念演唱會，並以〈玫瑰色的你〉獲得金曲獎最佳作詞人；個人生活也歷經結婚、生子、又回到單身，如今重拾女明星身份，為專輯進棚拍攝主視覺照片當天她心情雀躍，在鏡頭前隨著音樂輕輕搖擺起來，她說：「我以前在英國念書，最喜歡的就是每個禮拜四Lady’s night去舞廳跳舞，雖然我跳的不是很厲害的街舞，但女生只要很舒服自己的身體，輕輕晃就可以很開心。」被虧是Lady’s night可以貪小便宜，她不以為意點頭：「對！只要我沒有雞雞就可以得到便宜！」（編輯：楊穎軒）