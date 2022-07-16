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明星前男友「全裸」亂闖藝人婚禮！《婚顧》搶妻畫面太鬧

▲篠原涼子片中被各種失控場面搞到崩潰。（圖／中影）
▲篠原涼子片中被各種失控場面搞到崩潰。（圖／中影）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-16 07:30:00

有著「日劇女王」稱號的女星篠原涼子，在爆笑婚禮喜劇《婚顧女王》中，化身「地表最強婚顧」，一手Hold住隨時可能失控的新人婚禮現場，沒想到卻在緊要關頭遇上「EXILE放浪兄弟」岩田剛典、「國民男友」向井理驚喜現身，把婚禮弄得雞飛狗跳、笑料不斷。

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▲片中，岩田剛典化身新娘前男友，大膽衝進婚禮現場搶妻。（圖／中影）
▲片中，岩田剛典化身新娘前男友，大膽衝進婚禮現場搶妻。（圖／中影）
片中，篠原涼子為男星中村倫也、關水渚新人夫妻完成盛大的日式結婚典禮，沒想到現場各個環節卻狀況百出，包含本是真誠動人的致詞環節，兩位新人的職場主管竟上演爆笑脫口秀，場面瞬間變成笑話冠軍對決；眾多親友精心籌備的中場表演，還因時間不足而改為同時演出，親友們宛如馬戲團團員般穿梭賓客間大秀特技，場面十分混亂。

「EXILE放浪兄弟」成員岩田剛典，飾演新娘的前男友，心心念念著舊情的他，大膽衝進婚禮搶妻，讓一手籌辦婚禮的篠原涼子崩潰。岩田剛典在該片突破自我、挑戰喜劇路線，不計形象搞怪演出，甚至全身一絲不掛、背面全裸入鏡，尺度大放送的驚喜，讓一同演戲的中尾明慶表示：「我敢保證...岩田剛典的屁股超級漂亮！我以後也要好好照顧我的屁股！」岩田剛典則害羞回應：「我最近沒怎麼練身材...」

片中最神祕的角色，莫過於向井理所飾演男子，他分享有次在晚輩的婚禮上，竟然被台上的藝人逗笑到完全說不出話來，這樣的能力令人欽佩，因此決定演出本片，作為突破演技的挑戰。而他片中的角色可說是全片壓軸最大驚喜，雖不認識新郎、新娘，卻出現在婚禮現場，更引發一波大騷動。《婚顧女王》已在台上映。

▲篠原涼子（左）在電影為中村倫也（中）、關水渚完成婚禮。（圖／中影）
▲篠原涼子（左）在電影為中村倫也（中）、關水渚完成婚禮。（圖／中影）

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