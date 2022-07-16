蘋果切6小時「完全沒變色」！內行點名1品種讚：香甜好吃
蘋果又香又甜，且營養滿分，是許多人喜愛的水果之一，但正常來說切開蘋果後就要馬上食用完畢，否則容易造成表面氧化而影響外觀及口感，不過就有一名網友發現，他從賣場買回家的蘋果竟不會氧化，甚至放置時間超過6小時也毫無變化，讓他相當驚訝，貼文曝光後，立即釣出內行人出面解答：「愛妃蘋果，新品種，抗氧化能力很強，放了不變色是正常的！」
該名網友14日在Dcard中貼文，他以「蘋果切開5個小時多沒氧化」為題，表示他在賣場買了蘋果，吃到倒數第二顆時才發現這款蘋果竟不會氧化，最後一顆蘋果甚至下午2點放到晚上8點都沒有變化，讓她忍不住好奇心想看最後結果：「我應該是不會吃了，打算繼續放到明天看有什麼變化⋯！」
貼文一出，不少網友看到照片也驚恐直言，「沒長果蠅嗎」、「白雪公主的毒蘋果嗎」、「這麼可怕的嗎」、「要不要拿個容器蓋起來，不然有蟲蟲聞香而來就麻煩了」、「你是用陶瓷刀切的嗎」。
不過也有內行網友指出，「愛妃蘋果，新品種，抗氧化能力很強，放了不變色是正常的」、「Envy Apple，不容易氧化，是很香甜好吃的品種」，事實上，愛妃蘋果原產自紐西蘭北島，特色就是果肉抗氧化能力強，不易變色，香氣濃郁又果肉白皙，口感甜度高，曾是「最受美國人喜愛的蘋果」冠軍。（編輯：賴禹妡）