直播／「大橘擂台」Day4 《新楓之谷》全新海外副本曝光
內行玩家不可錯過的2022橘子嘉年華「夏日召橘令」，超嗨的「大橘擂台」每晚8點準時直播，轉眼活動已來到第4天，今（17）日是大橘擂台直播節目的最後一天，今晚將由來賓羅傑、西門夜說、瘋狂老爹、薇薇、Multy莫提，帶領大家一起揭曉《新楓之谷》全新海外副本！快跟上探險隊的腳步一起冒險，搭配大橘戳戳樂成為神射手還能奪得驚喜寶物，記得鎖定遊戲橘子粉專及各遊戲官方粉專精彩開播。
2022橘子嘉年華「夏日召橘令」最後一天！今晚8點準時開播的「大橘擂台」，將推出「全新海外副本・探險隊開啟冒險新篇章」節目，搶先公開海外限定副本「迷霧島探險隊」，由「Multy莫提」主持進行實況主對抗賽，兩隊分別為：前電競選手「西門夜說」及「薇薇」、知名實況主「羅傑Roger」及「瘋狂老爹」。
不只有直播觀看同上人數達1萬5千人，全服派送武器時裝「嚼嚼熱狗」，滿滿夜市風格的觀看獎勵限定時裝。官方更首度安排「安價形式」直播，玩家們可以透過投票控制「西門夜說」、「羅傑Roger」進行指定任務，超酷的全新互動體驗，快鎖定官方粉專直播來實現。
「大橘夜市」線上活動召集了旗下12款人氣遊戲、祭出百萬個虛寶，即日起至7/17，完成任務可蒐集金／銀豆進行「遊戲戳戳樂」，有機會開出珍稀虛寶、周邊商品，或GASH點數與零用金。每日完成遊戲登入、簽到等簡單任務，即可獲得金豆5顆或銀豆5顆，於7/13至7/17完成「遊戲戳戳樂」1次，有機會再抽中GASH 5000點，共20位幸運兒，快來試試你的手氣。