啦啦隊女神火辣開箱！橘子嘉年華「寶盒」吸粉：我也想戳

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壯壯直呼「每一戳都是回憶」，開箱還尖叫「裡面還真的有$$」！啦啦隊正妹少鹽現戳現玩，隨手示範手指籃球機投籃，竟然一投就中自己都笑翻天，大讚「手指籃球機也太Q！」
暖心小姊姊何美最愛迷你茄芷袋的鑰匙圈了，還在限動和它貼臉親密合照，有夠萌。最懂玩的藝人小煜楊奇煜，一抽就是有錢錢的QRCode卡片。
熊熊也秀出開箱寶盒的限動讓大家聞香。馮容潔則大讚玩戳戳樂真的超療癒，帥氣「啪！」一聲戳破格子，她抽到撈金魚掛飾的時候超開心，不停稱讚「也做的太精緻可愛了吧！」
很挺《原子少年》的夏漢君簡直內行，不只跟上「大橘夜市」線上戳戳樂，還知道只要幫少年們投個票就會有豆豆，並分享「戳到主題包馬上用」，還透露專業密技，「每天玩小遊戲也可以拿豆」，真是超強專業玩家。
據悉，橘子嘉年華寶盒裝有懷舊的撈金魚掛飾、迷你茄芷袋鑰匙圈，還有爆好玩的手指籃球機；並放入Gamania Pin、CI彩虹雷射貼紙組（一組三款貼紙）與CI胸章。竟然還藏有星際萌主萌寵卡1張！不只滿滿實體贈品，更有虛擬禮物可以戳，包括可於活動網站輸入獲得金豆的嘉年華活動邀請碼，還有掃描QRCode可獲得零用金150元、或有閑盲盒150元折抵金，獎品也太好了吧。
橘子嘉年華除了實體戳戳樂，快跟上夏日召橘令，到24小時不停歇的「大橘夜市」嗨玩線上版戳戳樂，只要蒐集金豆銀豆就可以再參加線上戳獎，每一戳通通都有獎，GOGORO、999純金橘幣、星際萌主等豪禮，戳到就是你的。
7/14起一連4天，每天晚上8點準時開播的「大橘擂台」，可以看到超多大咖藝人陪你玩！由藝人何美主持搭配解婕翎、6tah，還邀來當紅的《原子少年》出任務，包括「ENDING妖精」林佳辰、周祖安、黃文廷、陳治廷、金雲、小宜，6人將挑戰《新龍之谷》、《CSO絕對武力》幫粉絲們贏得勝利！
這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN，好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】，搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，活動官網：https://bean.fun/gVuzA。