夏天別曬黑！營養師推「6種防曬食物」：1時間吃效果最好

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王證瑋提及，與其吃夜宵傷害肌膚生理時鐘，不如將以下六種食物加入早上的飲食中，藉由飲食的方式就能增添額外肌膚防曬功能。第一「藍紫色水果」，藍莓、葡萄、桑葚，這些水果富含花青素、原花青素、維生素C等強大的抗氧化劑，可以抵禦因陽光照射而損害肌膚的自由基，還能穩定體內膠原蛋白預防老化。
第二「紅色蔬果」，牛番茄、西瓜、葡萄柚、紅甜椒，這些蔬果富含茄紅素，茄紅素也是使蔬果呈紅色的抗氧化劑、研究發現茄紅素能吸收 UVA 和 UVB ，提升肌膚抗紫外線能力；第三「堅果類」，核桃、杏仁、南瓜籽、奇亞籽和亞麻籽都含有omega-3 必需脂肪酸，人體無法製造 omega-3，故須從飲食中獲取，omega-3有助於保持皮膚的完整性，並且具抗發炎作用。
第四「橘色蔬果」，胡蘿蔔、木瓜、南瓜、芒果，這些類食物富含β-胡蘿蔔素，身體將β-胡蘿蔔素轉化為維生素A，這對皮膚健康很重要，研究發現，長時間吃β-胡蘿蔔素，10 週後能提供肌膚天然防曬保護；第五「深綠色蔬菜」，地瓜葉、菠菜、羽衣甘藍，這類食物富含抗氧化劑葉黃素和玉米黃素，這兩種植化素不僅保護眼睛健康，還能保護肌膚曬傷、防止皺紋生成。
第六「綠茶」，研究發現綠茶中EGCG可減少由紫外線引起的腫瘤。此外還能減少 UVA 對皮膚的傷害，並防止膠原蛋白流失。以維持皮膚完整性和緊緻度。雖然這些營養豐富的天然食物讓你暴露於紫外線時能提升肌膚防禦力，但阿罐營養師也提醒，「它們不能取代防曬乳。外出時還是要記得防曬，這些營養可加乘防曬效果，並加強修復肌膚，讓大家在夏季還能維持健康肌膚光彩」。（編輯：郭佩蓉）
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