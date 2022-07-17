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夏天別曬黑！營養師推「6種防曬食物」：1時間吃效果最好

▲夏日豔陽高照，因此防曬很重要，不過營養師王證瑋就表示「營養防護」也不可少，透露6種防曬食物，在「這時間吃」，讓你無懼光老。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲夏日豔陽高照，因此防曬很重要，不過營養師王證瑋就表示「營養防護」也不可少，透露6種防曬食物，在「這時間吃」，讓你無懼光老。（圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-17 13:38:17

夏日艷陽高照，一出門就能感受到太陽的熱情，不過皮膚若長期在紫外線的照射下，不僅會曬傷、曬黑，甚至曬老，還容易有皺紋增生的危機，因此「防曬」相當重要，除了太陽眼鏡、防曬乳、防曬衣和遮陽帽的層層防護之下，「營養防護」其實很也重要，對此，營養師王證瑋就分享了6種防曬食物在「這時間吃」，讓你無懼光老。

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營養師王證瑋在臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》發文，表示很多人在塗抹防曬以阻擋陽光中紫外線傷害，但是防曬流程中「可能缺少一個關鍵步驟『營養補給』」，飲食中營養素能幫助我們對抗外部環境傷害。有一項研究指出「肌膚具有生理時鐘」，又稱為晝夜節律，這樣的節律能修復受到紫外線損傷的皮膚，但吃錯時間點反而會導致修復效果大打折扣，而最佳的時間點是早上，這可讓肌膚於白天更能對抗紫外線傷害。

王證瑋提及，與其吃夜宵傷害肌膚生理時鐘，不如將以下六種食物加入早上的飲食中藉由飲食的方式就能增添額外肌膚防曬功能。第一「藍紫色水果」，藍莓、葡萄、桑葚，這些水果富含花青素、原花青素、維生素C等強大的抗氧化劑，可以抵禦因陽光照射而損害肌膚的自由基，還能穩定體內膠原蛋白預防老化。

第二「紅色蔬果」，牛番茄、西瓜、葡萄柚、紅甜椒，這些蔬果富含茄紅素，茄紅素也是使蔬果呈紅色的抗氧化劑、研究發現茄紅素能吸收 UVA 和 UVB ，提升肌膚抗紫外線能力；第三「堅果類」，核桃、杏仁、南瓜籽、奇亞籽和亞麻籽都含有omega-3 必需脂肪酸，人體無法製造 omega-3，故須從飲食中獲取，omega-3有助於保持皮膚的完整性，並且具抗發炎作用。

▲除了擦防曬，其實「營養防護」也重要，營養師王證瑋就分享了6種防曬食物在「這時間吃」，讓你無懼光老。（圖／營養師王證瑋授權提供）
▲除了擦防曬，其實「營養防護」也重要，營養師王證瑋就分享了6種防曬食物在「這時間吃」，讓你無懼光老。（圖／營養師王證瑋授權提供）
第四「橘色蔬果」，胡蘿蔔、木瓜、南瓜、芒果，這些類食物富含β-胡蘿蔔素，身體將β-胡蘿蔔素轉化為維生素A，這對皮膚健康很重要，研究發現，長時間吃β-胡蘿蔔素，10 週後能提供肌膚天然防曬保護；第五「深綠色蔬菜」，地瓜葉、菠菜、羽衣甘藍，這類食物富含抗氧化劑葉黃素和玉米黃素，這兩種植化素不僅保護眼睛健康，還能保護肌膚曬傷、防止皺紋生成。

第六「綠茶」，研究發現綠茶中EGCG可減少由紫外線引起的腫瘤。此外還能減少 UVA 對皮膚的傷害，並防止膠原蛋白流失。以維持皮膚完整性和緊緻度。雖然這些營養豐富的天然食物讓你暴露於紫外線時能提升肌膚防禦力，但阿罐營養師也提醒，「它們不能取代防曬乳。外出時還是要記得防曬，這些營養可加乘防曬效果，並加強修復肌膚，讓大家在夏季還能維持健康肌膚光彩」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《營養小當家_阿罐營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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