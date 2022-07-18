台灣水果超強一堆人不吃？眾揭「致命敗筆」：其實很可怕

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貼文一出，網友紛紛回應「水果真的貴，血糖又會爆衝，真的偶爾吃就好了」、「我個人是不太吃水果啦，價格真的不友善，花下來一個月其實很可怕」、「老人家都覺得水果多吃多健康....糖分超高胖起來也不是蓋的」、「現在的水果都太甜了，根本不健康」、「老實講是真的CP值很低，而且太甜吃多了反而不健康」、「水果的價值在膳食纖維和一點點微量元素，但因為果糖的關係，所以一天不能過量」。
綜合網友意見，多數人認為台灣水果雖然好吃，不過在「價格」以及「甜度太甜」成為兩個問題點，有人認為台灣水果價格不夠親民，如果在外租屋的人想吃水果，荷包恐會大失血；另外則時許多水果甜度太甜，吃多了其實也會對身體造成負擔，並不是吃水果就表示健康。
而根據衛福部國健署的建議，一般成人每日應攝取2~4份水果，每份約介於80~120公克，例如像是一顆蘋果、橘子、梨子、桃子都相當等於一份水果；不過如果以為水果健康就一直吃，不僅導致營養不良，吃太多也容易造成胃酸過多、胃食道逆流，甚至因為食用水果後會讓血糖升高，若長期處在這個狀態，會增加糖尿病的風險。如果真的想吃水果，也建議可以選擇低GI的水果，就不用害怕血糖飆高，例如奇異果、芭樂這些。（編輯：張嘉哲）