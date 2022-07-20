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特企／水根肉乾中秋送禮自由配　期間限定溫暖獻禮

▲(從左至右)水根肉乾推出秋夕福氣三入組合，內有「台味醬燒肉乾」、「千層酥鬆餅」。（圖／品牌提供）
▲(從左至右)水根肉乾推出秋夕福氣三入組合，內有「台味醬燒肉乾」、「千層酥鬆餅」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-20 11:02:51

一年一度重要的中秋團聚就要到了，2022年的秋夕祝福決定好了嗎？中秋節除了是團圓日外，也是慶祝農作物豐收、感謝老天爺恩賜的時節，在這值得感恩惜福的日子裡，是時候對親友或一路支持的客戶，及平時互相照顧的職場夥伴們表達感謝之意！水根肉乾特別推出全新「秋夕祝福禮盒」，並提供八款產品，讓消費者可自由選擇，客製佳節親友問候、商業送禮的最佳獻禮！

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全新「秋夕祝福禮盒」首推福氣三入組合，內有象徵吃柚得保佑的「柚香圓燒豬肉乾」與闔家烤肉香的「台味醬燒肉乾」共兩款職人手作肉乾，及代表圓滿的「千層酥鬆餅」，傳遞溫馨祝福及滿滿福氣，讓人能送禮送至心坎裡。

中秋限定的「柚香圓燒豬肉乾」，採用100%的日本柚子原汁，將滿滿15顆的柚子精華加上檸檬汁調味，一口就能嚐盡柚子清香與微微的柑橘香氣；第二款「台味醬燒肉乾」，以百年新和春醬油加上新鮮蔬果燉煮而成的雞骨高湯製作而成，入口前撲鼻而來的是揉合煙燻與甘蔗香氣。禮盒中亦搭配水根肉乾的最新力作，與彰化鹿港百年朝和餅舖聯名的「千層酥鬆餅」，使用紐西蘭無水奶油及老式漢餅製作工法，打造香甜奶香的千層酥餅皮，配上食品界米其林iTQi⼀星獎認證的純正手炒肉鬆與綿密豆沙，適中的大小與紮實的鹹甜口感，是大人小孩都無法抗拒的獨特美味，也是與親朋好友賞月時必吃的佳節美食。

水根肉乾亦特為「秋夕祝福禮盒」打造全新包裝，以象徵活力與慶典的紅、具奢華感的玫瑰金與沉穩溫暖的深藍色托盈盈滿月，讓代表水根的小豬標誌徜徉於桂花叢中仰望明月，配上職人手作的肉乾與傳承百年手藝的千層酥鬆餅，優雅妝點中秋團圓時刻，傳遞真摯的佳節祝福。

水根肉乾於彰化在地傳承近70年，以延續三代的職人手藝與精神，堅持手工打造並不斷創新研發新穎口味，選用經HACCP與CAS多項認證的純正台灣豬肉，製作過程中不添加香精與嫩精，並定期檢驗製成技術，就是要讓消費者食得安心。

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