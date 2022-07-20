飯店「不乾淨」遇到鬼壓床？　醫師：可能患上「睡眠癱瘓症」

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何謂睡眠癱瘓症
根據國外睡眠基金會（Sleep Foundation）專頁介紹指出，睡眠癱瘓症（Sleep Paralysis）是一種短暫喪失肌肉控制的疾病，指一個人有意識卻無法移動身體，該疾病通常會發生於2個時間點，即將入睡時以及即將起床的時候。由於身體仍處於快速眼動睡眠期 (REM) 的肌肉放鬆狀態，意識優先清醒者會因無法支配身體而產生恐慌，進而產生看到鬼影，聽到恐怖聲響等幻覺，嚴重者甚至會出現呼吸困難的情況。
睡眠癱瘓也是發作性睡病（一種原因不明的睡眠障礙）的常見症狀，這種疾病的特徵包括有過度嗜睡、隨時睡著，以及突然無法控制肌肉。在醫學文獻中，睡眠癱瘓症通常可被分為「偶發性睡眠癱瘓(isolated sleep paralysis，ISP）」即一生只發作一次或幾次；「復發性睡眠癱瘓（recurrent isolated sleep paralysis，RISP）」，即長期性、頻繁發生。ISP多數持續在一分鐘以內，而RISP持續時間更長，可長達一小時。
致病原因
據研究數據統計，睡眠癱瘓症並不少見，大約每10人中就有4人曾發生睡眠癱瘓，科學家已經確定此種症狀與生活壓力有關，該症狀多發於青少年以及年輕人，造成睡眠癱瘓症因素包括有家族遺傳（原因尚不清楚）、生活壓力大、作息時間不規律，經常熬夜、失眠、為了補償睡眠而一次性睡太久，精神狀況不佳如焦慮和藥物濫用等。
緩解方法
《行為睡眠醫學》中的一篇報告提供了數個緩解睡眠癱瘓的方法，研究人員針對經歷過睡眠癱瘓的人進行調查，並蒐集了幾個成功率最高的方法：嘗試移動手或腳、嘗試轉動眼球、收縮嘴周圍的肌肉，並保持積極的想法，試著放鬆並觀察呼吸等。所以只要在在「被壓床」時主動放鬆身體、放棄抵抗掙扎，就會更容易恢復平靜的心情並恢復身體控制。
治療方法
睡眠癱瘓症並非疾病，並不會導致嚴重的健康問題，且大多數人都無需接受治療。若是發作次數較高、焦慮或無法入眠，治療潛在病因可能會有所幫助，方法包括有適當地放鬆自我，多進行戶外有氧運動，以及緩解心理壓力。此外，給自己營造一個良好的睡眠環境，並改善睡眠習慣，確保每晚都有6至8小時充足睡眠。若此類症狀頻繁發生，且已經嚴重影響到生活品質，可至各大醫院神經內科做檢查，在醫生的評估下使用藥物進行治療，以早日擺脫這可怕的現象。
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