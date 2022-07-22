巷仔內／出國無短天期醫療險可保　防疫險後遺症剛開始

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也因為湧入案件數量超過公司行政作業負荷量及逼近風險胃納，台產宣布1月25日下午5時停售，許多人搶搭末班車，造成台產總公司及全台據點大排長龍，保險業務員及保經代更是收件收到手軟，也引發國內首波的「防疫險之亂」，而台產更是「一戰成名」，光靠這張被喻為「防疫神單」的商品，1個月內就賣出超過400萬張天量，保費收入破19億元，創下產險史上最熱銷保單紀錄。
由於台產光這張防疫保單就熱銷超過400萬張，也讓同業羨慕不已，因為台產從原本民眾眼中可能默默無名的公司，卻因這張「防疫神單」而一戰成名，成為家喻戶曉的產險公司。
只是，疫情難料，即便當時政府積極「清零」，去年4月下旬本土疫情連環爆，5月防疫警戒更升至3級，確診及死亡人數持續攀升，被隔離的人數狂飆，也讓台產陷入創立以來最大危機，短短1個月理賠金額從不到億元攀升至6億元，也讓台產這張保單出現虧損，為避免現金不足，台產開始處分部分資產，台產也就此退出防疫險市場。
不過，台產防疫險虧損出場未嚇跑其他同業，反而趁虛而入，在台產保戶防疫險保單陸續到期下，今年1月產，壽險業也前仆後繼搶推防疫保單，其中和泰產險在1月1日推出主打隔離賠10萬元、確診再賠5萬元，堪稱台產「防疫神單」的接班人，保費也僅需895元，後來因金管會關切，上市11天就下架，之後又推修正版隔離賠3萬元、確診賠8萬元，年保費1499元。
新安東京海上產險也推出防疫新保單，強調除隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元，年保費666元，而其他業者也跟進推出防疫保單，只是大家也有默契隔離理賠額均值多未超過5萬元。
令人出乎意料之外的是，政府防疫政策4月開始轉向，更從「清零」走向「共存」，國內本土確診病例及隔離人數狂飆，單日確診甚至一度超過9萬人，讓保險業者措手不及，許多民眾也因政策轉彎瘋搶防疫保單，產險業眼見情況不對，加上已達風險胃納量，陸續將防疫保單下架，有些太晚下架的更是爆單，核保作業也因此受到延誤，有些擔心後續理賠恐負擔不了，核保趨嚴，進而引發民怨，後續衍生的核保、理賠爭議不斷，也引發新一波的防疫險之亂。
由於產險公司開始關注到複投保及親簽等問題，在核保過程也引發糾紛，民眾質疑保險公司輸不起、只想賺錢不理賠，立委也向主管機關及保險公司施壓喊話，最後金管會也不得不介入，除要求6月底前完程所有在途件的核保，還有針對防疫政策放寬後的理賠項項要保險公司適時調整，但在新冠疫情仍在續燒之下，防疫險之亂至今難了，還是有許多爭議未解決。
當然，防疫險也出現人性考驗及道德風險，原本保險精神在填補日常生活中因危險所造成的損害，而不是讓被保險人獲取不當得利，但防疫險保單設計採定額補償，不僅確診可獲理賠，就連接觸確診者而被要求隔離的人也可獲得保險金，有的隔離比確診領更多，有的人有好幾張防疫險，就有一家6口去年被匡列隔離領了60萬元，後來家人又確診1人可再領，一家6口隔離加確診領超過百萬元保險金，也難怪買防疫險被形容像是「買樂透」，甚至比透露更易中獎。而這樣的保單設計也讓民眾忘了保險本質，甚至有人用賭博、賺錢的心態拚出險，故意靠近確診者，想藉此染疫或被匡列隔離，彰化更出現首例偽造文件揪親友詐領防疫險理賠金事件。
當然，防疫險的後遺症才剛開始出現，除已衍生金融穩定問題，不僅產險者面臨最大經營危機，一般民眾也受到波及，即便金管會主委黃天牧表示有些產險公司確實財務上有缺口，但已相繼提出增資計畫，不會有惡質倒閉的情形，但產險業已開始檢視及限縮理賠風險高的險種，像是原本旅平險可附加的「海外突發疾病險」及「旅遊不便險」都相繼停售，甚至傳出出產險業者擬聯合刪除旅責險附加的「旅遊不便險」，讓旅行業跳腳。
即便金管會表示這部分會照合約走完，沒有臨時取消的問題，但合約到期後還有保險可保嗎仍是未知數，而首當其衝受影響的就是國境解封後，準備出國旅遊的民眾，短期要買到短期海外疾病醫療險不可能。
此外，現在流行的新冠病毒Omicron雖然多數為輕症，但根據各國研究，痊癒後仍有可能留下後遺症，即所謂「長新冠」後遺症，據了解，保險公司將此風險列入評估，因此，對於有確診COVID-19病史的人，未來投保壽險、健康險等商品，保險公司可能也會依疾病症狀、染病程度及後遺症等不同情況，會有不同投投保觀察期，且承保條件可能也會有所不同，甚至墊高保費。
在面臨龐大理賠金額支出之下，產險業面臨史上最大的經營危機，以泰國為例就有4家產險公司因防疫險保單倒閉，而台灣5月本土確診人數開始大幅攀升，產險業理賠金額也一路擴大，今年至5月16日理賠件數約4萬9904件，理賠金額18.03億元，但到了7月18日理賠件數來到71萬2127件，理賠金額更達258.12億元，理賠率來到15%。
即便現在單日確診數下降，但多數還是有萬人以上，防疫險理賠金額應還未見頂，若以理賠率25%計算，國內產險業要付出理賠金額逾600億元，其中光是金控旗下產險公司包括國泰、富邦、中信及兆豐旗下產險公司的理賠金額可能就超過350億元，而國內兩大車廠和泰、裕隆集團轉投資的和泰產險、新安東京產險同樣也因防疫險重創，市場預估和泰產險理賠金額都超過百億元，也難怪傳出金控高層內部開會大罵產險業風險控管意識完全不足。
賣保險本來是要幫客戶轉嫁風險，但從防疫險來看，保險公司確實對確診隔離民眾提供定額補償，但保險公司萬萬沒想到自己賣保險，卻自己都沒做好風險控管，從商品設計、銷售到核保看來都沒做好風控，即便因防疫政策改變，導致確診及隔離人數飆升，讓產險業賠到欲哭無淚，但畢竟衛福部非金融主管機關，管的也是防疫工作，要把責任推到衛福部頭上也不合理，只能說，各部會間沒有妥善溝通，導致防疫險出現許多亂象與爭議。
其實，每家保險公司都有自己的精算部門，在設計商品就會有各種情境假設，精算保費收入及承擔風險是否相符，尤其今年1月初國外疫情仍嚴重，加上去年台產防疫險虧損出場，保險公司卻仍沒有風險意識，即便傳出傳有些產險公司精算人員不是沒提醒過「病毒共存」可能，但高層仍存僥幸、賭看看的心態，深信政府會堅守「清零」政策，預期本土疫情不至擴大下，也想多賺些保費，結果政策一反轉，讓業者完全措手不及，即便後來保單下架，後續核保、續保、理賠爭議不斷，更引發保戶對保險公司的「信任危機」，而在保戶抗議，加上立委施壓、金管會關切下，許多保險公司最後在核保及理賠上也認了放寬標準。
如今，產險公司因「防疫險」忙得焦頭爛額，亦面臨空前的財務危機，甚至倒閉風險，現在每走一步對產險公司來說都是如履薄冰，就連金管會其實也相當緊張，畢竟一家出問題可能影響金融穩定，尤其保險公司賠付每筆保險金，都是先動用全體保戶所繳的保費，而不是公司大老闆的錢。若有保險公司因防疫險倒閉，被牽連的包括沒有投保防疫險的個人、企業保戶，而且不論保險公司用何種方式退場，每位保戶都得共同承擔，以過去國華產物退場方式來看，除強制車險、住火地震外，不論保戶保幾種保險、有幾張保單，保險安定基金最高墊付300萬元，想退保的話最多退應退保費的4成。
但賣出去的保單就像潑出去的水，金融業本就講求誠信，既然承保咬牙也要支付理賠金，但在經歷這次慘痛經驗後，相信保險公司、主管機關也都從中學到教訓，重新檢視內部風控制度，金管會要強化金融機構風控制度，包秳保險商品銷售前或銷售後風險控管，而保險公司更不能再也抱持「賭一把」的心態，把保險當樂透賣，屆時又重蹈覆轍，忽視疫情及政策風險，結果賠到欲哭無淚，並出現嚴重虧損，得靠增資及動用救命金來補虧損。
當然，社會上仍有許多經濟活動有賴保險制度支持，保險業承保能量需多元考量，除防疫險外，應兼顧其他險種保戶權益，但金管會也不能怕保險公司倒，而忽視民眾權益，如何兼顧風險控管及消費者權益，恐怕不只是保險公司要思考的，主管機關也應該負起監理責任，而民眾不只是疫倩期間，平時就要有危機及風險意識，更不能把保險當賺錢工具、存有「買樂透」的心態，而是應定期檢視醫療、意外等保障及額度是否足夠，當在意外或疾病風險發生時，才能透過保險轉嫁所產生的醫療費用及財物損失，因而得到完善照顧。