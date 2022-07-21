2022年大暑來臨！專家曝「養生宜忌」　3生肖有健康問題

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忌油膩食物：吃了大量的油膩食物會加重胃腸的負擔，使大量血液滯留於胃腸道，輸送到大腦的血液相對減少，人體就會感到疲憊加重，更容易引起消化不良。
忌喝冷飲：很多人喜歡以喝冷飲、吃冰品等方式消暑降溫，這太寒涼，非但不能降火，對身體反而會造成傷害，消暑切勿吃太寒涼，當心物極必反。
忌大量飲水：應該採取少量、多次飲水的方法，每次以不超過300毫升為宜，切忌狂飲不止。因為，大量飲水不但會沖淡胃液，進而影響消化功能，還會引起反射排汗亢進，結果會造成體內的水分和鹽分大量流失，嚴重者會發生熱痙攣。
忌空腹飲茶：忌空腹飲茶，尤其是腸胃狀況不是很好的人。
忌曝曬：大暑室外溫度高，若長時間曝曬，會造成人體脫水、中暑等症狀，中暑之後，人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損。要穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，大太陽底下行走要戴帽子遮陽。
忌長時間吹空調：夏天使用空調給人們帶來舒爽，同時也帶來"疾病"，長時間在空調環境下工作學習的人，因空氣不流通，環境得不到改善，會出現頭昏、鼻塞、打噴嚏、耳鳴、記憶力減退、乏力等症狀，以及一些皮膚過敏的症狀，例如皮膚發緊發乾、易過敏、皮膚變差等，這類現象在現代醫學上稱之為"空調綜合症"或"空調病"。
忌冷水洗浴：夏季天氣炎熱，人的毛細孔均處於開泄狀態，因此，寒氣極易侵入人體，導致陽氣暗損。身體在燥熱的情況下，突然下到冷水裡，身體受到冷的刺激，會造成不適，一冷一熱更容易得風濕。即使是熱水洗浴，亦要注意洗浴後避風，嬰兒及小孩更需注意。
忌熬夜：「大暑」炎熱，容易耗氣，最好能早點休息，不要熬夜。要調整起居，讓睡眠充足，中午應午睡半至一小時，因睡眠與情緒和免疫力密切相關，睡眠不足抵抗力會變差。
忌大量勞動：大暑天氣悶熱、潮濕，人體感覺不舒服，容易中暑。因此，要避免過度勞動，同時減少運動量，少出門活動。
「大暑」開運養生秘方：
飲食以清為補：「大暑」養生飲食宜「以清為補」，宜補氣清暑，宜健脾養胃，宜藥粥進補。清補食物有綠豆、百合、黃瓜、豆芽、鴨肉等；補氣清暑食物有冬菇、紫菜、西瓜、番茄等，亦可選用西洋參、太子參、黃芪；健脾養胃食物有赤小豆、薏米、南瓜等；藥粥有綠豆粥、扁豆粥、蓮子粥、薏米粥等。
宜吃三種苦味食物：苦瓜可清熱解暑、苦菜可防治貧血、苦蕎麥可清腸排毒。苦味食物不僅清熱，還能解熱祛暑、消除疲勞，大暑時節適當吃苦味食物，可健脾開胃、增進食慾，遠離濕熱邪氣，還可預防中暑。
此外，苦味食物還可使人產生醒腦、輕鬆的感覺，有利於人們在炎熱的夏天恢復精力和體力，減輕或消除全身乏力、精神萎靡等不適。
宜吃三種瓜類：西瓜生津止渴、甜瓜可清熱利尿、哈密瓜可緩解焦慮。夏天，酷熱的天氣使人體過度出汗，消耗了大量體液，並消耗了各種營養物質，因此很容易感覺到身體乏力和口渴。
但吃瓜要適量，不可過量，如果大量吃進生冷瓜果、寒性食物，會損傷脾胃陽氣，使脾胃運動無力，寒濕內滯，嚴重者則會出現腹瀉、腹痛等癥狀。
宜喝三種湯：雞湯可提高免疫力、冬瓜荷葉湯可降血壓、綠豆湯可消暑。夏天一般以清淡的滋補食品為主，另外，瘦豬肉、鮮瓜果、芡實等食品都是夏天用以清補的食療聖品。
宜吃薑：俗語說「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方」。
2022年「大暑」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、牛、羊，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。腸胃方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃爲宜，生活作息要有規律。（編輯：鍾怡婷）
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