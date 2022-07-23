限大暑！麥當勞地瓜薯條、冰旋風買1送1　肯德基大餐6折

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肯德基在今明兩天（7/23、7/24）推出周末限定的「仲夏雞省大餐」，限時下殺6折，組合內容正是炸雞控、蛋撻控的最愛，包含6塊咔啦脆雞＋1份中脆薯＋6顆原味蛋撻＋1瓶百事可樂，出示優惠碼畫面或報優惠代碼「40351」，可用6折價419元購買。此外，線上預訂快取買XL套餐，加1元就多一顆原味蛋撻（39元）。
🟡肯德基優惠代碼整理：
📍40351：咔啦脆雞×6＋香酥脆薯（中）×1＋原味蛋撻×6＋百事可樂(瓶)×1＝419元，限7/23、7/24。
📍40181：咔啦雞腿堡＋咔啦脆雞×2＋香酥脆薯（小）×1＋百事可樂（小）×1＝199元
📍40221：咔啦雞腿堡×2＋上校雞塊×4＋香酥脆薯（中）×1＋百事可樂（小）×2＝299元
📍40349：草苺起司冰淇淋大福×2＋無糖茉莉綠茶（小）×2＝99元
📍40206：原味蛋撻×2＋雙色轉轉QQ球×1＋熱紅茶×2＝79元
📍40352：4塊上校雞塊＋百事可樂（小）×1＋莓果奶酥撻×1＝79元
📍預訂快取通路限定，買XL套餐加1元多一顆原味蛋撻（39元）。
📍「夏日甜蜜點心組」免代碼：原味蛋撻禮盒＋草莓大福×4＋瓶裝可樂×1，原價446元、特價300元。