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限大暑！麥當勞地瓜薯條、冰旋風買1送1　肯德基大餐6折

▲麥當勞推出大暑限定好康，APP一日限定免費玩刮刮樂，保證抽中黃金地瓜條或森永牛奶糖冰旋風買一送一。（圖／業者提供）
▲麥當勞推出大暑限定好康，APP一日限定免費玩刮刮樂，保證抽中黃金地瓜條或森永牛奶糖冰旋風買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-23 10:08:042022-07-23 10:12:04

今天是傳統二十四節氣的「大暑」，各地天氣熱到爆，不過大暑限定好康也多到吃不完。不只超商推出咖啡消暑買一送一，摩斯漢堡買地瓜薯送冰紅茶，麥當勞也跟上大暑優惠，APP限定1天祭出保證中獎刮刮卡，爽吃地瓜薯條或牛奶糖冰旋風買一送一，肯德基則祭出周末限定的「雞省大餐」6折價。

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麥當勞今（23）日在APP推出一日快閃的「樂不思暑」刮刮卡，每帳號登入可免費刮1次。台灣麥當勞向《NOWnews今日新聞》表示，這是今天限定的加碼活動，中獎率是100%保證刮中，可抽到金黃地瓜條（58元）或森永牛奶糖冰旋風（65元）買1送1優惠券，兌換期間自今日起至7月29日。

▲麥當勞APP推出大暑加碼活動，免費刮金黃地瓜條或森永牛奶糖冰旋風買1送1優惠券，保證中獎。（圖／手機截圖）
▲麥當勞APP推出大暑加碼活動，免費刮金黃地瓜條或森永牛奶糖冰旋風買1送1，保證中獎。（圖／手機截圖）
肯德基在今明兩天（7/23、7/24）推出周末限定的「仲夏雞省大餐」，限時下殺6折，組合內容正是炸雞控、蛋撻控的最愛，包含6塊咔啦脆雞＋1份中脆薯＋6顆原味蛋撻＋1瓶百事可樂，出示優惠碼畫面或報優惠代碼「40351」，可用6折價419元購買。此外，線上預訂快取買XL套餐，加1元就多一顆原味蛋撻（39元）。

▲「仲夏雞省大餐」下殺6折，限時周末開賣。（圖／肯德基提供）
▲「仲夏雞省大餐」下殺6折，限時周末開賣。（圖／肯德基提供）
🟡肯德基優惠代碼整理：
📍40351：咔啦脆雞×6＋香酥脆薯（中）×1＋原味蛋撻×6＋百事可樂(瓶)×1＝419元，限7/23、7/24。

📍40181：咔啦雞腿堡＋咔啦脆雞×2＋香酥脆薯（小）×1＋百事可樂（小）×1＝199元

📍40221：咔啦雞腿堡×2＋上校雞塊×4＋香酥脆薯（中）×1＋百事可樂（小）×2＝299元

📍40349：草苺起司冰淇淋大福×2＋無糖茉莉綠茶（小）×2＝99元

📍40206：原味蛋撻×2＋雙色轉轉QQ球×1＋熱紅茶×2＝79元

📍40352：4塊上校雞塊＋百事可樂（小）×1＋莓果奶酥撻×1＝79元

📍預訂快取通路限定，買XL套餐加1元多一顆原味蛋撻（39元）。

📍「夏日甜蜜點心組」免代碼：原味蛋撻禮盒＋草莓大福×4＋瓶裝可樂×1，原價446元、特價300元。

▲8月8日前推出「夏日甜蜜點心組」特價300元。（圖／肯德基提供）
▲8月8日前推出「夏日甜蜜點心組」特價300元。（圖／肯德基提供）

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