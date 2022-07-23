大暑呷冰不怕胖！醫師教「減肥吃冰法」：熱量至少減一半

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冰淇淋跟霜淇淋中乳脂含量大不同，雖然都是混合牛奶、鮮奶油、甜味劑、香料等，但冰淇淋的乳脂含量較高，比霜淇淋多出2倍以上。李文祺醫師指出，脂肪含量越高，卡路里的攝取量就越高，挖一球冰淇淋，大概就是150~200大卡左右，再加上脆皮甜筒後熱量為250-300大卡，吃上兩支等於吃下2~3碗白飯，相當驚人！醫師建議，如果真的很想吃口感濃郁乳製品的冰品，選霜淇淋相對會好一點，且用杯裝，才能減少精緻澱粉的攝取。
冰棒VS雪糕
至於賣場冰櫃內的冰品怎麼選呢？李文祺醫師表示，一般顏色越清，透明度越高的冰棒熱量相對比較低。而雪糕會再加上乳脂肪類的添加物，相對會增加身體負擔，所以如果要減重，在大暑的酷熱天氣下，選擇清冰棒會相對好一些，清冰棒大概80大卡，雪糕一支大概就是300大卡。
刨冰VS雪花冰
刨冰熱量低，但如果是雪花冰，好一點的用鮮奶熱量約200多大卡，如果是用煉乳、鮮奶油可能就是400大卡起跳。但其實最可怕的是配料，單湯匙大約45公克，花生250大卡，珍珠、蜜紅豆、蜜綠豆、蜜花豆大約都195大卡，4個配料加上糖水、煉乳，輕鬆突破1000大卡，建議如果想吃冰，選擇低熱量的配料，像是椰果75大卡、蒟蒻53大卡、仙草10大卡、愛玉6大卡，然後再選一個喜歡的配料滿足自己。