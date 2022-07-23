COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大暑呷冰不怕胖！醫師教「減肥吃冰法」：熱量至少減一半

▲夏天吃冰最消暑，減重醫師分享冰品挑選訣竅。(圖／記者周淑萍攝)
▲夏天吃冰最消暑，減重醫師分享冰品挑選訣竅。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-23 13:36:042022-07-23 14:00:05

夏天想減肥，但天氣飆高溫，想吃冰消暑氣又怕胖，該怎麼辦？好日子診所李文祺醫師認為，想控制體重，還是可以吃冰，但要先懂得挑選！以下透過3組冰品的選擇，讓減重醫師教民眾怎麼吃才能消暑氣又不增加身體負擔！

我是廣告 請繼續往下閱讀
冰淇淋VS霜淇淋

冰淇淋跟霜淇淋中乳脂含量大不同，雖然都是混合牛奶、鮮奶油、甜味劑、香料等，但冰淇淋的乳脂含量較高，比霜淇淋多出2倍以上。李文祺醫師指出，脂肪含量越高，卡路里的攝取量就越高，挖一球冰淇淋，大概就是150~200大卡左右，再加上脆皮甜筒後熱量為250-300大卡，吃上兩支等於吃下2~3碗白飯，相當驚人！醫師建議，如果真的很想吃口感濃郁乳製品的冰品，選霜淇淋相對會好一點，且用杯裝，才能減少精緻澱粉的攝取。

▲原PO表示自己到藏壽司吃冰淇淋都會加「抹茶粉」，貼文一出，也有內行人分享「最強吃法」，讓老饕口水直流。（示意圖／記者賴禹妡攝）
▲減重醫師建議選擇霜淇淋不加甜筒比較能減少熱量的攝取。（資料照片，示意圖／記者賴禹妡攝）
冰棒VS雪糕

至於賣場冰櫃內的冰品怎麼選呢？李文祺醫師表示，一般顏色越清，透明度越高的冰棒熱量相對比較低。而雪糕會再加上乳脂肪類的添加物，相對會增加身體負擔，所以如果要減重，在大暑的酷熱天氣下，選擇清冰棒會相對好一些，清冰棒大概80大卡，雪糕一支大概就是300大卡。

▲超商冰棒。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲賣場內的冰棒選擇多，透明度越高的清冰類冰棒，會是減重同時又想吃冰的好選擇。（示意圖／記者張嘉哲攝）
刨冰VS雪花冰

刨冰熱量低，但如果是雪花冰，好一點的用鮮奶熱量約200多大卡，如果是用煉乳、鮮奶油可能就是400大卡起跳。但其實最可怕的是配料，單湯匙大約45公克，花生250大卡，珍珠、蜜紅豆、蜜綠豆、蜜花豆大約都195大卡，4個配料加上糖水、煉乳，輕鬆突破1000大卡，建議如果想吃冰，選擇低熱量的配料，像是椰果75大卡、蒟蒻53大卡、仙草10大卡、愛玉6大卡，然後再選一個喜歡的配料滿足自己。

▲刨冰。（圖／記者周淑萍攝）
▲刨冰上的配料暗藏高熱量陷阱，一碗冰熱量可能破千大卡。（圖／記者周淑萍攝）

大暑消火氣！TENGA狂賣30棟101高　台灣老司機最愛經典款

Pixel 6a搶先開箱！是否過熱直接測：下手前看「3重點」

不能發簡訊就沒有詐騙？中華電信無預警暫停「批量簡訊」

OPPO Reno8系列登場！1.6萬有找　搭載雙晶片夜拍更強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.77%19.23%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀