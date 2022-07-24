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潘瑋柏胖到快破百！大蕃薯肥樣曝光　竟又瘦回瓜子臉

▲潘瑋柏公布2個月來的瘦身差意圖，讓粉絲驚呆了！（圖／潘瑋柏微博）
▲潘瑋柏公布2個月來的瘦身差意圖，讓粉絲驚呆了！（圖／潘瑋柏微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-24 10:29:202022-07-24 10:29:42

被暱稱「潘帥」的潘瑋柏，因為愛吃美食不忌口，為了工作又必須保持上鏡頭好看，體重起伏相當誇張，常有減肥前後高達10幾公斤的差異，他昨（23）日在微博透露，身高175公分的他，在短短2個月竟然又甩肉10幾公斤，讓人不可思議。

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▲潘瑋柏（左）連打招呼時，也捨不得放下手中的筷子，右為哥手張張靚穎。（圖／新浪綜藝微博）
▲潘瑋柏（左）連打招呼時，也捨不得放下手中的筷子，右為哥手張張靚穎。（圖／新浪綜藝微博）
▲潘瑋柏（右）一到後台就狂嗑火鍋。（圖／新浪綜藝微博）
▲潘瑋柏（右）一到後台就狂嗑火鍋。（圖／新浪綜藝微博）
潘瑋柏對美食來者不拒，最愛吃滷肉飯、火鍋、日本料理，怎麼吃都吃不膩，「吃貨」的形象深植人心，曾在一檔綜藝節目中，當其他嘉賓都在攀談彼此問候時，只有他專心吃、認真吃，導致微博出現了「只有潘瑋柏在後台認真吃火鍋」的熱搜，讓一群網友笑翻。

他今年預告想減肥，昨在微博上透露瘦身成功：「今年5月多，我達到人生巔峰93公斤，經過努力堅持，我現在終於7字頭了！」並秀出暴肥時期，全身肉肉的照片，與之相比，現在臉蛋變尖了，他表示會繼續為未來努力， 忍不住自嘲「但，能瘦多久呢？」

▲潘瑋柏5月時體重93公斤，讓粉絲非常訝異！（圖／潘瑋柏微博）
▲潘瑋柏5月時體重93公斤，讓粉絲非常訝異！（圖／潘瑋柏微博）
▲潘瑋柏錄製《中國說唱巔峰對決》，開始展開減肥。（圖∕潘瑋柏微博）
▲潘瑋柏錄製《中國說唱巔峰對決》，開始展開減肥。（圖∕潘瑋柏微博）
他先前在《中國說唱巔峰對決》的幕後花絮影片中，大方分享減肥妙招，每日餐盒都以健康的水煮青菜、雞胸肉為主，減少吸收澱粉、糖分的機會，短短2個月就瘦了7公斤。除此，潘瑋柏會多喝水加速身體新陳代謝、以及飯後半小時做運動，就能達到快速效果。不過他曾有4晚減肥4.6公斤的驚人成績，快速減肥的後果，似乎復胖得也很快，能否維持才是關鍵。

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