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吃buffet喝哪種飲料最划算？內行讚「1神品」：還能解膩

▲原PO好奇「吃buffet要拿什麼飲料才划算」，貼文一出，內行人狂推1神品「無糖綠茶」，大讚「還能解膩」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇「吃buffet要拿什麼飲料才划算」，貼文一出，內行人狂推1神品「無糖綠茶」，大讚「還能解膩」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-24 10:53:17

許多台灣人喜歡和家人朋友相約到buffet吃到飽餐廳，除了享受一同歡聚的時光以外，也能同時享用到各式各樣的高級料理；對此，就有網友好奇「吃buffet要拿什麼飲料才划算」，貼文一出，內行人狂推1神品「無糖綠茶」，大讚「還能解膩」。

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該名網友在PTT以「去吃到飽餐廳要拿哪一種飲料最划算??」為題發文，表示不管是火鍋、麻辣鍋、壽喜燒、燒烤和自助buffet等，除了食材吃到爽，也會有飲料喝到飽，而這些飲料通常分為第一「現榨果汁，如西瓜汁、柳橙汁」、第二「可樂機，如可樂、汽水、氣泡水和芬達」、第三「包裝好的鋁箔包或鋁罐，如生活系列、阿薩姆系列、蘆筍汁、養樂多和果汁牛奶」。

第四「玻璃瓶裝的可樂、芬達、蘋果汁」、第五「冰沙類，如可爾必思、芒果、葡萄口味」和第六「奶茶、紅茶、無糖綠那種普通飲料機」，「大家覺得，去喝哪種飲料最划算呢？直接用杯子裝的？還是包裝好好的鋁罐、鋁箔包？有沒有八卦」？

▲原PO好奇「吃buffet要拿什麼飲料才划算」，貼文一出，內行人狂推1神品「無糖飲料」，大讚「還能解膩」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO好奇「吃buffet要拿什麼飲料才划算」，貼文一出，內行人狂推1神品「無糖綠茶」，大讚「還能解膩」。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「玻璃瓶快樂水，漲價太多」、「調酒阿，不然就海尼根」、「酒、鮮果汁」、「成本應該是現榨的最高，畢竟還要人手做」、「都不要喝」、「生啤」；其中，「無糖綠茶」被網友認為是最划算的飲品，「無糖綠，解膩可以吃更多東西不划算嗎？其他高糖粉的飲料一杯你就飽了」、「水或無糖茶，飲料回不了本，能輔助你吃更多才重要」。（編輯：郭佩蓉）

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