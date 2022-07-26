夏日清新必學！　醫美院長三招改善腋下臭汗

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫美診所院長沈若蘭表示，其實狐臭和多汗症大部分源自遺傳，如果父母雙方都有這些症狀，遺傳到下一代的機率高達近8成；而狐臭和多汗症其實是不同症狀，前者是因大汗腺釋出含有蛋白質和脂肪酸的分泌物，經細菌分解後產生偏鹹、刺鼻異味，後者則是小汗腺大量分泌汗水，當中的蛋白質在肌膚上被細菌分解產生酸臭味。
沈若蘭醫師進一步指出，若想改善腋下困擾其實有多種方式，效果較持久的是微波熱能和頂漿腺螺旋刀刮除手術，因為微波熱能不會留疤，所以成為近年來的熱門療程，另外還有肉毒桿菌注射，也能達到止汗效果。
微波熱能
是一種非侵入式的治療方式，透過探頭傳遞熱能到腋下深層的皮膚和皮下脂肪交界處，能破壞並消除汗腺，免去侵入式手術疤痕的困擾。
肉毒桿菌素
在腋窩局部注射肉毒桿菌，可以暫時緩解腋下多汗症狀，但因每個人身體狀況、代謝速度不同，需要定期施打才能維持效果。
頂漿腺螺旋刀刮除手術
利用旋轉式刮刀伸入腋下的小切口，將位於真皮層、皮下脂肪層之間的頂漿腺刮除，並用導管吸出殘留物，術後頂漿腺數量和分泌物都會減少，效果約可達8成左右，但需要照護傷口也可能會留疤。
美模擺脫腋下尷尬 雷射除毛省時、降低感染
沈若蘭醫師說，曾有位模特兒因腋下問題來找她諮詢，明明已經勤加清潔、試過各種止汗芳香噴霧但效果還是有限，每到夏天外出工作時，都得留意腋下是否留下汗漬，藉由非侵入式的微波熱能治療，終於讓她的腋下找回清新乾爽，而且因為沒有傷口、不會留疤，所以能立即返回工作岡位，拍照時也能盡情擺pose，不必再為腋下問題難為情。
▲醫美診所院長沈若蘭為愛美人士進行諮詢。
醫美診所主治醫師周奕慧則表示，如果腋下問題沒有上述明顯，但想保持腋窩潔淨舒爽、省下在家手動除毛的時間，可以透過雷射除毛破壞毛囊細胞、抑制毛髮生長，這種方法不僅能讓除毛更徹底，相較於刀片除毛，也能減少皮膚發炎、感染機率，不過為了能完整接收雷射光能量，除毛前必須保留毛根、不能自行剃毛，另外不管在施作任何療程前，都建議大家能選擇具合格認證和專業醫師的診所，以確保能美得安全又放心！
▲醫美診所主治醫師張安慧建議愛美人士們選擇具合格認證和專業醫師的診所。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54573
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw