秋葵絨毛太多搞瘋婆媽！內行「1神招」秒解：廚師的秘訣
外形與口感獨特的秋葵營養價值豐富，具有幫助消化和護腸胃的功效，在夏天也常被作清爽的料理，不過其表面附著的絨毛會影響食用口感，甚至容易刺激咽喉，對此就有網友發問如何幫秋葵「快速除毛」，釣出內行網友留言解答。
一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文表示，近日家中有多條秋葵要處理，但因為考量到家中長輩食用時的方便，擔心表面上的細毛會讓喉嚨覺得癢癢不舒服，因此好奇「如何快速又方便的，去除秋葵上面的細毛？還有蒂頭該如何處理？是燙之前切掉，還是燙好再切？」
貼文一出，立刻有內行網友給予建議，其中「搭配鹽巴搓洗」被多次提及，「清洗前先用鹽巴乾搓秋葵就可以去除表面的細毛，清洗後再用刨刀削掉蒂頭表面就好」、「先用清水沖洗一下，抹上鹽巴搓洗，去除絨毛，秋葵顏色更加豔麗」、「用鹽巴搓洗外皮」、「蒂頭的邊緣會先削一圈去除硬皮，不切蒂頭、直接整支川燙，直接吃」、「用鹽巴搓，但是最好隔著袋子不然毛毛會刺到手」。
事實上，知名廚師YouTuber詹姆士就曾在節目上教學，由於絨毛本身就扎根在秋葵上，但抹上鹽巴後，組織就會開始被破壞，進而產生一點「洩水」的感覺，讓絨毛脫落；至於蒂頭的部分，由於秋葵蒂頭本身營養豐富，建議是洗淨後削去外皮，而不是直接切開。（編輯：張志浩）