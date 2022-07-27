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周五鬼門開！後天起別這樣穿　「5服裝禁忌」容易卡到陰

▲為讓陰陽兩界人鬼平安，廟方都會在鬼月籌辦超度法會，命理師也提醒鬼門開避免5種服裝儀容禁忌。（圖／NOWnews資料照片）
▲為讓陰陽兩界人鬼平安，廟方都會在鬼月籌辦超度法會，命理師也提醒鬼門開避免5種服裝儀容禁忌。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-27 12:33:032022-07-27 12:35:05

本周五7月29日是農曆七月「鬼門開」，鬼月一向有諸多禁忌，對不少民眾來說，往往抱持「寧可信其有，不可信其無」的態度。命理專家楊登嵙提醒，鬼月適逢暑假期間，民眾經常出門逛街、外出旅行，有些服裝儀容會招來不乾淨的磁場或好兄弟，建議鬼月應避免以下穿搭，尤其是在太陽下山後，否則容易卡到陰。而生肖屬虎、蛇、猴、豬者，農曆七月更要避免犯禁忌。

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❌禁忌1：不穿同色系
命理專家楊登嵙表示，黑白衣服是衣櫥最常見的單品，但農曆七月要避免整身同色穿搭，像是穿「全黑、全白、全紅」。若是連身洋裝可搭配其它配件來增添顏色。楊登嵙解釋，全身黑在鬼月容易招陰，全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟找同類，全紅的衣服也要注意，易讓好兄弟聯想到過世情境而跑來。

▲黑色、白色是衣櫃最常見的單品，但鬼月要避免全身從頭到腳都是純黑、純白或純紅色。（示意圖／取自unsplash）
▲黑色、白色是衣櫃最常見的單品，但鬼月要避免全身從頭到腳都是純黑、純白或純紅色。（示意圖／取自unsplash）
❌禁忌2：不穿太過暴露的衣服
農曆七月有許多色鬼徘徊，特別喜歡衣服暴露的女生，尤其是露肩款式。楊登嵙提到，人在肩上及頭頂有3道火，若被拍肩或頭，拍滅三昧真火，好兄弟就容易上身，因此晚上要避免穿太過暴露的衣服。若是白天這樣穿，則要避免去陰氣較重的地方，例如墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房子等，以免容易卡到陰。

❌禁忌3：不穿破衣破褲
在民間習俗中，鬼月少穿「刷破設計風」的服裝，像是最常見的破褲，穿破衣、破褲容易讓好兄弟認為是「窮鬼」，近而當作是同類靠近。

❌禁忌4：不穿婚紗
農曆七月不只不適合結婚，也應避免穿婚紗招來好兄弟嫉妒。

禁忌5：不要披頭散髮
鬼月不宜披頭散髮，或扮鬼、穿鬼裝或鬼面具，會讓好兄弟以為是同類，更容易卡到陰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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