周五鬼門開！後天起別這樣穿　「5服裝禁忌」容易卡到陰

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命理專家楊登嵙表示，黑白衣服是衣櫥最常見的單品，但農曆七月要避免整身同色穿搭，像是穿「全黑、全白、全紅」。若是連身洋裝可搭配其它配件來增添顏色。楊登嵙解釋，全身黑在鬼月容易招陰，全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟找同類，全紅的衣服也要注意，易讓好兄弟聯想到過世情境而跑來。
❌禁忌2：不穿太過暴露的衣服
農曆七月有許多色鬼徘徊，特別喜歡衣服暴露的女生，尤其是露肩款式。楊登嵙提到，人在肩上及頭頂有3道火，若被拍肩或頭，拍滅三昧真火，好兄弟就容易上身，因此晚上要避免穿太過暴露的衣服。若是白天這樣穿，則要避免去陰氣較重的地方，例如墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房子等，以免容易卡到陰。
❌禁忌3：不穿破衣破褲
在民間習俗中，鬼月少穿「刷破設計風」的服裝，像是最常見的破褲，穿破衣、破褲容易讓好兄弟認為是「窮鬼」，近而當作是同類靠近。
❌禁忌4：不穿婚紗
農曆七月不只不適合結婚，也應避免穿婚紗招來好兄弟嫉妒。
❌禁忌5：不要披頭散髮
鬼月不宜披頭散髮，或扮鬼、穿鬼裝或鬼面具，會讓好兄弟以為是同類，更容易卡到陰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。