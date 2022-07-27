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台灣房市下一步？學者：遞延買氣回流進入盤整期

▲政大信義不動產研究發展中心主任陳鴻毅表示，這一波房市榮景，桃竹中南高的表現強於雙北實屬前所未見，是否反映房市出現結構性的轉變。（圖／Nownews資料照片）
▲政大信義不動產研究發展中心主任陳鴻毅表示，這一波房市榮景，桃竹中南高的表現強於雙北實屬前所未見，是否反映房市出現結構性的轉變。（圖／Nownews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-27 17:56:36

針對近年疫情打亂房市步調，台灣未來市場會有什麼樣的重大改變，讓各界都相當好奇。對此，政大信義不動產研究發展中心今(27)日舉辦專題講座，中心主任陳鴻毅表示，這一波房市榮景，桃竹中南高的表現強於雙北實屬前所未見，是否反映房市出現結構性的轉變。而這次講座特邀台灣地區房地產年鑑《住宅市場發展概況》作者、文化大學土地資源學系主任李家儂教授專題分享「房市景氣走勢與不動產市場結構性轉變」，他認為，即使下半年房市會有一波因疫情而遞延回流的買盤，但供需條件的改變以及面對走緩的經濟基本面，未來房市可能進入盤整修正循環。

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▲政大
▲政大信義不動產研究發展中心今(27)日舉辦專題講座。（圖／信義房屋）

李家儂指出，住宅市場還是與總體經濟環境的好壞有所關聯。近兩年台灣景氣復甦，外銷表現亮眼，又受惠企業回流投資熱潮，帶動房市需求升溫，除了基本自住與置產活絡之外，甚至衍生投機交易，造成近兩年房市價量攀向高峰。不過隨著市場行情走升，近年建商推案供給也大幅增加，房價負擔也來到高點，再加上政府密集推出打炒房政策，從資金面與稅制面雙管齊下排除投機交易，即使下半年房市會有一波因疫情而遞延回流的買盤，但供需條件的改變以及面對走緩的經濟基本面，未來房市可能進入盤整修正循環。

李家儂分析這一波桃竹中南高房市強於雙北的表現，主要受惠於近幾年政府大力推動地方基礎建設，逐步擴大產業發展與提升都市機能，留住就業人口並帶動住宅需求。而且雙北以外的房市，由於房價基期低，又正好遇上此波企業擴廠熱潮，在預期心態之下便快速推升了當地房價的漲幅，不過短期看來是受到投資買盤的進場而高漲，待題材效應降溫、短期投資退場後，供給過多的區域房價自然會修正。

此外，台灣長期人口結構與生活型態的轉變，開始反映在此波房市的變化上。李家儂指出近兩年人口數量減少，但家戶數卻有所增長，小戶型家庭漸成主流；至於疫情加速了線上網路工作、購物、人際交流等生活型態轉變，反應在房市可以看到小宅當道，且離市區稍遠但交通方便的社區也漸受青睞。

在商用不動產市場方面，自美中貿易戰以來，台灣的科技製造業在國際上的地位相形重要，長期而言工業用地仍將供不應求；至於實體店面則是受疫情影響，來客量仍未恢復前，店面租金將持續下修，倒是宅經濟崛起，物流、外送、電商業績逆勢上揚，帶動具倉儲、貨運功能的商用不動產需求大增。

此次講座由信義房屋捐助成立的政大信義不動產研究發展中心主辦，中心自2000年成立以來，除投入專業人才培育的教學，也投注研究資源，長期關注產業發展相關環境的變化，歷來舉辦多場專題講座論壇，含括高齡化社會、都市更新、社會住宅、都市防災等住宅市場發展的重要課題。八月將再舉辦以探討租賃住宅市場為主題的講座，歡迎各界踴躍參與。

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