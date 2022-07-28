「鬼城」也變貴！北部6大重劃區4年房價翻倍：飆漲200萬
所謂鹹魚翻身最好的例子，就是狠狠打臉過去不看好的人！北台灣過往新興重劃區「林新三五淡青」，也就是新北市林口新市鎮、新莊副都心、三峽北大特區、五股洲子洋和淡海新市鎮，以及桃園市中壢的青埔特區，昔日因新建房屋量大、點燈率偏低，被外界戲稱為「鬼城」。但如今這些被笑「鬼城」的地方，房價都比4年前大漲200萬元以上！過往嘲笑者真的是「笑著笑著就哭了」。《住展雜誌》研發長何世昌表示，「林新三五淡青」在2015～2017年經歷交屋潮，餘屋量多又逢房市轉空，市況慘淡且房價驟跌，但在餘屋順利消化後，加上政府建設、或民間投資陸續兑現，房價重啟飆車模式，「想進入『鬼城』的入場券都變貴了！」
《住展雜誌》統計，「林新三五淡青」6大新興重劃區自2018年房市復甦以來，到今年第2季房價悉數上漲，4年間房價漲幅約2至3成多不等。其中漲幅較大的是洲子洋、淡海新市鎮、青埔特區所在的五股、淡水、中壢等地。洲子洋重劃區在前一波修正期間，新建案房價一度慘跌到每坪21到25萬元，現已回升至每坪35萬到45萬元，漲幅相當顯著，也因此帶動五股房價漲至每坪37.5萬元，較2018年第2季上漲32.5％。
若比較房價漲勢，那麼最驚人、漲幅最大的地方就屬中壢青埔特區稱王。何世昌分析，前波空頭修正時期，青埔特區內新案價格重挫，最低檔時殺到每坪20到26萬元，部份餘屋案出清價還驚見1字頭；受到房價大跌拖累，當時剛完工的建案還曾出現交屋困難的窘境。但如今青埔各項民間投資與政府建設都已兌現，新案成交價普遍大漲至每坪40到50萬元，漲幅幾近1倍；由於青埔房價飆漲，進而帶動中壢全區房價漲幅擴張。
而淡海新市鎮房價曾修正至每坪17到23萬，在房價最低檔時期，輕軌沿線多能找到1字頭的建案，如今房價雖然已回漲到每坪25到30萬元。但與其它「鬼城」相比，淡海是唯一還有2字頭房價的重劃區，是相對親民的購屋區。
《住展雜誌》統計資料顯示，如果在2018年第2季買下「鬼城」所在行政區30坪小宅，與今年第2季購買同樣坪數房子相比，4年可以省下165萬到285萬元不等，大約省下一台賓士車的預算。如果4年前買的是45坪的三房型，則可省下248萬到428萬元，最高可省下2台賓士車。換言之，現在「鬼城」買房入場券，每張普遍比4年前貴了200萬元以上。
何世昌認為，目前北台灣還有部份重劃區有2字頭、3字頭親民價，購屋族只要買在有產業投資、或捷運建設的地方，就不必擔心成為「鬼城」。對首購族而言，用自己的青春換取房價增值空間，總比空手看著房價漲來得實在。