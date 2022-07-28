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鬼門開！農曆七月「6大試膽體驗」　《咒》李棟山莊爆紅

▲今晚鬼門開，全台「5大試膽體驗」特蒐，南美館清朝殭屍、民雄鬼屋白衣女鬼不夠看，再挖掘「屍疫戰：首部曲」沉浸體驗劇院、劍湖山世界主題樂園「驚嚇列車」。台灣影史最恐怖電影《咒》，拍攝地李棟山莊爆紅，被網友譽為最新「消暑勝地」。（圖／翻攝自李棟山莊FB）
▲今晚鬼門開，全台「5大試膽體驗」特蒐，南美館清朝殭屍、民雄鬼屋白衣女鬼不夠看，再挖掘「屍疫戰：首部曲」沉浸體驗劇院、劍湖山世界主題樂園「驚嚇列車」。台灣影史最恐怖電影《咒》，拍攝地李棟山莊爆紅，被網友譽為最新「消暑勝地」。（圖／翻攝自李棟山莊FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-28 20:42:212022-07-28 20:43:57

今年農曆七月還沒到，就有台南美術館的「亞洲的地獄與幽魂」特展，以逼真清朝殭屍掀起一波熱潮。今晚正式鬼門開，特蒐全台「6大試膽體驗」，鐵齒的民眾敢不敢鬼月來個「納涼挑戰」？除了民雄鬼屋的白衣女鬼，再挖掘台南「屍疫戰：首部曲」沉浸體驗劇院、劍湖山世界主題樂園「驚嚇列車」；當然不能錯過台灣影史最恐怖電影《咒》，拍攝地新竹縣尖石鄉的李棟山莊旋即爆紅，被網友譽為「消暑勝地」搶著上山住一晚。

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▲「屍疫戰：首部曲」逼真場景彷彿身歷其境。（圖／Klook提供）
▲「屍疫戰：首部曲」逼真場景彷彿身歷其境。（圖／Klook提供）
喪屍也到台南！全台首座移動沉浸體驗劇院「屍疫戰：首部曲」8月開幕

農曆七月台南真是鬼影幢幢！台灣首座歐美主題樂園「JETS 嘉年華」，降臨台南回歸經典設施，8月初將推出全台首座移動沉浸體驗劇院，高畫質投影、不需任何穿戴裝置，即可親身體驗「屍疫戰：首部曲」挑戰，身歷其境病毒肆虐、危及人類存亡的未來世界中，怕你不敢來試膽，透過Klook搭配高鐵國旅聯票，加購屍疫戰門票還享高鐵票價75折優惠。

▲今晚鬼門開，全台「大試膽體驗」特蒐，南美館清朝殭屍、民雄鬼屋白衣女鬼不夠看，再挖掘「屍疫戰：首部曲」沉浸體驗劇院、劍湖山世界主題樂園「驚嚇列車」。台灣影史最恐怖電影《咒》，拍攝地李棟山莊爆紅，被網友譽為最新「消暑勝地」。（圖／翻攝自李棟山莊FB）
▲台灣影史最恐怖電影《咒》，拍攝地李棟山莊爆紅，被網友譽為最新「消暑勝地」。（圖／翻攝自李棟山莊FB）
來去《咒》場景住一晚！台灣影史最恐怖電影捧紅「李棟山莊」

受封台灣影史最恐怖電影《咒》，嚇壞一票觀眾，還一度登上Netflix電影排行冠軍。拍攝地新竹縣尖石鄉的李棟山莊旋即爆紅，獨特的造型曾被許多山友暱稱為「台版霍爾移動城堡」，是攀登小百岳李棟山的人氣驛站；位於海拔1500公尺高的山中，氣溫涼爽令人遐想片中的陰涼感，被網友譽為「消暑勝地」，搶著上山住一晚。

▲可以闔家同樂的劍湖山世界「驚嚇列車」。（圖／Klook提供）
▲可以闔家同樂的劍湖山世界「驚嚇列車」。（圖／Klook提供）
劍湖山世界驚嚇列車小丑列車長、狼人、電鋸男等8大驚悚車廂

劍湖山世界推出「驚嚇列車」主題設施體驗，打造8個不同的驚嚇場景車廂，加上擁有詭異笑容的小丑列車長、殭屍人、狼人及電鋸男等角色輪番出現，玩家無須戴上特殊眼鏡，即可體驗半獸人攻擊列車的動感刺激，是家長也能帶著小孩一同冒險的設計，正適合膽大的家庭們暑假一起來挑戰。

▲台中科博館竟有木乃伊「真屍」。（圖／台中國立自然科學博物館提供）
▲台中科博館竟有木乃伊「真屍」。（圖／台中國立自然科學博物館提供）
保存兩千多年！台中科博館木乃伊是真

台中國立自然科學博物館2樓常態展區中，擁有一具在館內已展出20多年的木乃伊，沒想到最近引起關注才發現，此木乃伊不是模型，是兩千多年前保存至今的「真屍」！民眾可近距離欣賞古埃及人保存遺體的精湛技術和處理方式，暑假每週末更延長開放至晚上7點，讓膽大的人可以試膽到天黑。

▲南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展因過於逼真，日前遭宗教團體出征洗版。（圖／台南市美術館提供）
▲南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展因過於逼真，日前遭宗教團體出征洗版。（圖／台南市美術館提供）
南美館殭屍展「Cosplay午夜場」！限定亞洲幽魂入場

夯翻的「亞洲的地獄與幽魂」特展，讓府城台南再度匯聚人氣，民眾不只頂著大太陽排隊入場等被嚇，周邊美食也充滿話題和買氣。網友更熱烈敲碗成功，讓主辦單位加開鬼月「Cosplay午夜專場」。大玩「破地獄之頭過身就過」、「破地獄之猛鬼流水席」、「破地獄之重回三途川」主題，並推出趣味積分競賽、應景的中元節點心與飲料。

▲有民眾直說「民雄鬼屋實境體驗特展」好陰森，官方小編還回覆「來...看...我...會...更...陰...森...」。（圖／翻攝自民雄鬼屋實境體驗特展FB）
▲「民雄鬼屋實境體驗特展」陰森氛圍嚇出好口碑。（圖／翻攝自民雄鬼屋實境體驗特展FB）
白衣女鬼追著跑！台北士林科教館「民雄鬼屋實境體驗」

無人不曉的嘉義禁忌古宅現身台北，不只室外造景陰森，還引領人們進入竹林、公墓，那樁校園泳池的無頭命案傳說中；直搗民雄古宅的室內場景，更運用最新5G科技的浮空投影、與擴增實境等技術，打造「窒息式沉浸恐懼」​，挑戰民眾膽量。有體驗過的網友表示，「差點跑給女鬼追」，簡直嚇破膽。

▲蕃茄村創意出招，中元普渡開賣「傳統三牲」，吃個「白色飄飄堡」最應景。（圖／Klook提供）
▲蕃茄村創意出招，中元普渡開賣「傳統三牲」，吃個「白色飄飄堡」最應景。（圖／Klook提供）
膽子不夠大的民眾，推薦中元普渡吃個「白色飄飄堡」應景，蕃茄村創意出招開賣「傳統三牲」美味，8/3起於全台40家門市限量推出白色「飄飄」漢堡，搭配黑鑽松露麥香「雞」、黑鑽松露黑胡椒「豬排」及黑讚松露「花枝」，寓意「有白有堡佑」。

▲除了三款白色飄飄堡，業者更與「立頓」聯名推出「港式凍檸茶」，有喝有消暑。（圖／蕃茄村提供）
▲除了三款白色飄飄堡，業者更與「立頓」聯名推出「港式凍檸茶」，有喝有消暑。（圖／蕃茄村提供）
手搖飲清心福全也應景推出「#抓交TEA」限量滿額贈，打造林投姐、人面魚、玉女、金童、紅衣小女孩、殭屍的「歹丸兄弟」，及阿岩、貓又、唐傘小僧、提燈妖怪、一目小僧、轆轤首等「東洋兄弟」2款中元節好兄弟貼紙。7/30(六)起，到店單次消費滿160元（含飲品、加價購商品、恰好瓶等）即贈送1張，消費滿320元贈送2張，依此類推，（數量有限，送完為止）。

▲「歹丸兄弟」中元節貼紙。（圖／清心福全提供）
▲「歹丸兄弟」中元節貼紙。（圖／清心福全提供）
▲「東洋兄弟」中元節貼紙。（圖／清心福全提供）
▲「東洋兄弟」中元節貼紙。（圖／清心福全提供）
▲消暑首選蘆薈藍梅醋、加入台灣100%鮮榨柳橙原汁的鮮橙綠、及梅子綠茶，去油又解膩。（圖／清心福全提供）
▲消暑首選蘆薈藍梅醋、加入台灣100%鮮榨柳橙原汁的鮮橙綠、及梅子綠茶，去油又解膩。（圖／清心福全提供）

比殭屍展更恐怖！民雄鬼屋「實境體驗」展：玩過都不熱了

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