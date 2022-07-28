鬼門開！農曆七月「6大試膽體驗」　《咒》李棟山莊爆紅

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農曆七月台南真是鬼影幢幢！台灣首座歐美主題樂園「JETS 嘉年華」，降臨台南回歸經典設施，8月初將推出全台首座移動沉浸體驗劇院，高畫質投影、不需任何穿戴裝置，即可親身體驗「屍疫戰：首部曲」挑戰，身歷其境病毒肆虐、危及人類存亡的未來世界中，怕你不敢來試膽，透過Klook搭配高鐵國旅聯票，加購屍疫戰門票還享高鐵票價75折優惠。
來去《咒》場景住一晚！台灣影史最恐怖電影捧紅「李棟山莊」
受封台灣影史最恐怖電影《咒》，嚇壞一票觀眾，還一度登上Netflix電影排行冠軍。拍攝地新竹縣尖石鄉的李棟山莊旋即爆紅，獨特的造型曾被許多山友暱稱為「台版霍爾移動城堡」，是攀登小百岳李棟山的人氣驛站；位於海拔1500公尺高的山中，氣溫涼爽令人遐想片中的陰涼感，被網友譽為「消暑勝地」，搶著上山住一晚。
劍湖山世界驚嚇列車！小丑列車長、狼人、電鋸男等8大驚悚車廂
劍湖山世界推出「驚嚇列車」主題設施體驗，打造8個不同的驚嚇場景車廂，加上擁有詭異笑容的小丑列車長、殭屍人、狼人及電鋸男等角色輪番出現，玩家無須戴上特殊眼鏡，即可體驗半獸人攻擊列車的動感刺激，是家長也能帶著小孩一同冒險的設計，正適合膽大的家庭們暑假一起來挑戰。
保存兩千多年！台中科博館木乃伊是真屍
台中國立自然科學博物館2樓常態展區中，擁有一具在館內已展出20多年的木乃伊，沒想到最近引起關注才發現，此木乃伊不是模型，是兩千多年前保存至今的「真屍」！民眾可近距離欣賞古埃及人保存遺體的精湛技術和處理方式，暑假每週末更延長開放至晚上7點，讓膽大的人可以試膽到天黑。
南美館殭屍展「Cosplay午夜場」！限定亞洲幽魂入場
夯翻的「亞洲的地獄與幽魂」特展，讓府城台南再度匯聚人氣，民眾不只頂著大太陽排隊入場等被嚇，周邊美食也充滿話題和買氣。網友更熱烈敲碗成功，讓主辦單位加開鬼月「Cosplay午夜專場」。大玩「破地獄之頭過身就過」、「破地獄之猛鬼流水席」、「破地獄之重回三途川」主題，並推出趣味積分競賽、應景的中元節點心與飲料。
白衣女鬼追著跑！台北士林科教館「民雄鬼屋實境體驗」
無人不曉的嘉義禁忌古宅現身台北，不只室外造景陰森，還引領人們進入竹林、公墓，那樁校園泳池的無頭命案傳說中；直搗民雄古宅的室內場景，更運用最新5G科技的浮空投影、與擴增實境等技術，打造「窒息式沉浸恐懼」，挑戰民眾膽量。有體驗過的網友表示，「差點跑給女鬼追」，簡直嚇破膽。
膽子不夠大的民眾，推薦中元普渡吃個「白色飄飄堡」應景，蕃茄村創意出招開賣「傳統三牲」美味，8/3起於全台40家門市限量推出白色「飄飄」漢堡，搭配黑鑽松露麥香「雞」、黑鑽松露黑胡椒「豬排」及黑讚松露「花枝」，寓意「有白有堡佑」。
手搖飲清心福全也應景推出「#抓交TEA」限量滿額贈，打造林投姐、人面魚、玉女、金童、紅衣小女孩、殭屍的「歹丸兄弟」，及阿岩、貓又、唐傘小僧、提燈妖怪、一目小僧、轆轤首等「東洋兄弟」2款中元節好兄弟貼紙。7/30(六)起，到店單次消費滿160元（含飲品、加價購商品、恰好瓶等）即贈送1張，消費滿320元贈送2張，依此類推，（數量有限，送完為止）。