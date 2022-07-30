吳亦凡更新臉書！新照片見「長髮妹身影」 萬人朝聖傻眼
中國藝人吳亦凡自從在2021年8月遭到網紅都美竹爆料，酒桌選妃，甚至對未成年下手等等後，以涉嫌強姦罪遭到檢方逮捕，如日中天的演藝事業全面中止。然而，近日他Facebook突然大動作更新，不僅換上新頭貼、封面背景，甚至被發現照片中藏有女生背影，瞬間引萬名網友朝聖、留言。
吳亦凡遭到逮捕後，中國微博帳號慘被刪除，案件於北京開庭並採取不公開方式審理，讓粉絲難以得知他的最新消息。不過就在28日，有網友發現吳亦凡悄悄在臉書上傳了兩張新照片，換成新頭貼及背景照片，瞬間湧入萬名網友朝聖加留言。
其中引起眾人關注的是，吳亦凡背景照片直接截圖手機相簿，將影片畫面當照片使用，而在下方一排相簿縮圖中，最左邊疑似藏有長髮妹子的身影，讓網友驚喊「他是被盜，還是真的出來了？」、「凡哥依然調皮」。
實際上根據《NOWnews》過去報導，吳亦凡早在5月份就先在推特更新，將原本的紅色形象照，換成了藍天白雲，頭貼則變成沒有照片的模樣，結果才更新不到一天，推特帳號立刻就顯示「此帳號不存在」似乎是被刪除，30萬粉絲通通消失。不過，也有網友抓包，吳亦凡的YT官方頻道也有了動作，從播放清單上仍可以看見，有人在持續更新的動作，種種蛛絲馬跡，都掀起外界熱議。（編輯：鍾怡婷）