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市場「神秘大魚」整條只賣63塊！網見真面目收手：別亂買

▲有網友發現，1整條只要63塊的吳郭魚，結果大家卻面有難色，直言「真的不要亂買。」（圖／爆廢公社二館）
▲有網友發現，1整條只要63塊的吳郭魚，結果大家卻面有難色，直言「真的不要亂買。」（圖／爆廢公社二館）

編輯中心/綜合報導

2022-07-31 13:52:22

物價飛漲的時代，就連吃一條魚都覺得非常奢侈。不過，一名網友就幸運的在賣場發現一尾又大又肥的新鮮大魚，而且一整條只賣63塊，便宜到讓他決定吃爆，結果大家看完後竟面有難色，直言「真的不能亂買」、「以前還比較便宜」。

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臉書社團《爆廢2公社》一名網友PO文表示，他剛剛到賣場看到一隻以為是每100公克63塊的吳郭魚，結果仔細一看才發現是一尾63塊，讓他興奮不已「 一尾63塊讓月薪25000肥宅我應該能天天吃海鮮了。每條都又大又肥，為什麼那麼便宜？便宜到肥宅我決定吃爆了」。

▲有網友撞見１條只要63塊的吳郭魚，讓大家面有難色。（圖／爆廢公社二館）
▲不少人坦言，現在的吳郭魚反而沒有以前便宜，而且還怕說有沒有土味。（圖／爆廢公社二館）
貼文引來不少人解釋原因，「看過外勞在排水溝撈魚嗎？賣場當然不是那個，只不過都是養殖的，當然便宜」、「以前吳郭魚黃昏市場活魚才50/2隻」、「吳郭魚是淡水養殖魚，生存適應能力很好，所以產量蠻大的」、「吳郭魚本來就很便宜啊。養殖成本不高」、「再髒的水都能活，所以這魚的來源很重要，不能亂買」、「有沒有土味才是重點」。

不過也有人留言嘲諷現在的物價，「吳郭魚市場裡一直都是大概這個價格呀！如果是放在夜市碳烤魚的盤子裡可以賣300元唷」、「你應該很少買菜！吳郭魚63算貴你知道嗎？」「7、8年前這種尺寸的吳郭魚菜市場才3隻100」、「吳郭魚本來就便宜，現在還比5年前貴個3成」、「全聯吳郭魚也很肥，之前就都是63~68元,昨天看到49元先買再說，萬物齊漲，就只有吳郭魚跌也是蠻奇怪的事」。

據了解，吳郭魚又名非洲鯽魚、南洋鯽仔，於2次世界大戰後期，1946年由兩位台籍日本兵吳振輝及郭啟彰從新加坡引進，並取名為「帝水魚」，而後人為了紀念其引進才取做「吳郭魚」，經過台灣近年來的品種養殖改良後才稱為「台灣鯛」，與一般水溝、河邊常見的吳郭魚的品種完全不同。也因吳郭魚的繁殖速度、生存能力驚人，無論湖、河、池都可以見到其蹤跡，嚴重危害到原生魚種的生存空間，更被列入世界百大外來入侵種，在台灣也屬於入侵物種，也提醒民眾若在河川捕捉到切勿再放回去。（編輯：詹鎰睿）

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