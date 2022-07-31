市場「神秘大魚」整條只賣63塊！網見真面目收手：別亂買

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貼文引來不少人解釋原因，「看過外勞在排水溝撈魚嗎？賣場當然不是那個，只不過都是養殖的，當然便宜」、「以前吳郭魚黃昏市場活魚才50/2隻」、「吳郭魚是淡水養殖魚，生存適應能力很好，所以產量蠻大的」、「吳郭魚本來就很便宜啊。養殖成本不高」、「再髒的水都能活，所以這魚的來源很重要，不能亂買」、「有沒有土味才是重點」。
不過也有人留言嘲諷現在的物價，「吳郭魚市場裡一直都是大概這個價格呀！如果是放在夜市碳烤魚的盤子裡可以賣300元唷」、「你應該很少買菜！吳郭魚63算貴你知道嗎？」「7、8年前這種尺寸的吳郭魚菜市場才3隻100」、「吳郭魚本來就便宜，現在還比5年前貴個3成」、「全聯吳郭魚也很肥，之前就都是63~68元,昨天看到49元先買再說，萬物齊漲，就只有吳郭魚跌也是蠻奇怪的事」。
據了解，吳郭魚又名非洲鯽魚、南洋鯽仔，於2次世界大戰後期，1946年由兩位台籍日本兵吳振輝及郭啟彰從新加坡引進，並取名為「帝水魚」，而後人為了紀念其引進才取做「吳郭魚」，經過台灣近年來的品種養殖改良後才稱為「台灣鯛」，與一般水溝、河邊常見的吳郭魚的品種完全不同。也因吳郭魚的繁殖速度、生存能力驚人，無論湖、河、池都可以見到其蹤跡，嚴重危害到原生魚種的生存空間，更被列入世界百大外來入侵種，在台灣也屬於入侵物種，也提醒民眾若在河川捕捉到切勿再放回去。（編輯：詹鎰睿）