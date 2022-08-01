極品「1炸物」不吃白活了？老饕著迷狂推：比鹹酥雞還爽
台灣小吃有許多美味炸物，無論是鹹酥雞、甜不辣、雞排、薯條等都受到不少人喜愛，路邊隨處可見的攤販，也讓購買上更加方便，不過有網友近日分享一種「在攤販」不容易看見的炸物，並大力稱讚它的口感，貼文得到眾人認同，甚至直言「不吃白活了」。
該網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「聽說很多人不敢吃豬油渣，可是我還蠻喜歡這味的，又香又脆」，只見附圖中，碗內滿滿裝著一顆顆剛起鍋的豬油渣，原PO還搭配著其它小吃一同品嚐」。
貼文一出，許多網友也留言大讚「沾蒜蓉醬油膏配啤酒很讚」、「灑一點胡椒鹽，又香又脆、人間美味」、「加上鹽巴好吃又下飯，小時候用醬油膏拌飯很喜歡這樣吃」、「炒青菜或白菜滷都能搭配」、「ㄧ定要炸的膨膨的，咬起來酥酥脆脆，比鹹酥雞還好吃」；不過也有另一派人表示「還是無法接受」、「太油了啦」、「想不到竟然那麼多人愛豬油渣，我是真的不行」。
事實上，豬油渣是炸豬油後剩餘的肥肉渣，其內含有大量的動物脂肪，可以搭配許多料理一同烹煮，也適合用來育肥禽畜，不過需注意的是，豬油渣若食用過多，可能會導致肥胖、加重血管的負擔，嚴重甚至會誘發心血管疾病的危險，因此實用上還是要以適量為主。（編輯：張志浩）