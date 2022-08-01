COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

極品「1炸物」不吃白活了？老饕著迷狂推：比鹹酥雞還爽

▲有網友近日分享一種「在攤販」不容易看見的炸物，並大力稱讚它的口感，貼文得到眾人認同，甚至直言「不吃白活了」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）
▲有網友近日分享一種「在攤販」不容易看見的炸物，並大力稱讚它的口感，貼文得到眾人認同，甚至直言「不吃白活了」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 10:31:41

台灣小吃有許多美味炸物，無論是鹹酥雞、甜不辣、雞排、薯條等都受到不少人喜愛，路邊隨處可見的攤販，也讓購買上更加方便，不過有網友近日分享一種「在攤販」不容易看見的炸物，並大力稱讚它的口感，貼文得到眾人認同，甚至直言「不吃白活了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「聽說很多人不敢吃豬油渣，可是我還蠻喜歡這味的，又香又脆」，只見附圖中，碗內滿滿裝著一顆顆剛起鍋的豬油渣，原PO還搭配著其它小吃一同品嚐」。

▲（圖／翻攝自爆廢公社二館）
▲原PO認為豬油渣是極品美食，卻有許多人不喜歡吃，貼文釣出不少同行大讚其美味。（圖／翻攝自爆廢公社二館）
貼文一出，許多網友也留言大讚「沾蒜蓉醬油膏配啤酒很讚」、「灑一點胡椒鹽，又香又脆、人間美味」、「加上鹽巴好吃又下飯，小時候用醬油膏拌飯很喜歡這樣吃」、「炒青菜或白菜滷都能搭配」、「ㄧ定要炸的膨膨的，咬起來酥酥脆脆，比鹹酥雞還好吃」；不過也有另一派人表示「還是無法接受」、「太油了啦」、「想不到竟然那麼多人愛豬油渣，我是真的不行」。

事實上，豬油渣是炸豬油後剩餘的肥肉渣，其內含有大量的動物脂肪，可以搭配許多料理一同烹煮，也適合用來育肥禽畜，不過需注意的是，豬油渣若食用過多，可能會導致肥胖、加重血管的負擔，嚴重甚至會誘發心血管疾病的危險，因此實用上還是要以適量為主。（編輯：張志浩）

鹹酥雞夾什麼最虧？「2物」有錢人才吃　老饕認CP值超低

雞排「脆皮or傳統」更愛哪種？1.8萬台人答案曝：怎麼輸

雞排整塊「包進漢堡」！吃早餐像走進夜市　店家地點曝光

鹽酥雞店「雞排正確買法」曝光！講對整片升級：老闆說的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀