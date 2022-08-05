連續五年獲獎多不容易？茶裏王連獲國際風味絕佳獎肯定

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國際風味評鑑的評審大部分都是來自歐洲的頂級名廚、品酒師等專業人士，品評標準相當嚴苛。且透過盲測方式品評產品，其評鑑結果更具公正性。而茶裏王是台灣即飲包裝茶市場中唯一連續五年獲得此殊榮的品牌，全品項產品橫掃各星級獎項，持續精進技術的回甘口感亦受歐洲名廚認同，回甘表現驚艷國際、創下回甘新紀錄！
其中，台式綠茶更是連五年獲得三星級最高肯定！評審們都一致給出了高評價，認為在茶湯風味上，台式綠茶具備了豐富口感，可見其實力不容小覷，完美擄獲歐洲名廚們的味蕾！
茶裏王「單細胞生茶萃取技術3.0」 3大工法帶來極致口感
回甘就像現泡，是茶裏王一路走來的堅持。而茶湯回甘的關鍵，是持續升級的三大工法成就而來的。一起探究茶裏王回甘的秘密吧！
工法一：黑網覆蓋。在茶葉生長過程中用不同於一般的種植方式，就像是為茶葉撐陽傘，降低茶葉直接陽光照射強度，茶裏王將這個技術運用在茶樹上，提升茶葉中茶胺酸這個回甘關鍵物質(如茶胺酸) ，還能減少苦澀物質(如單寧)的產生。
工法二：自然酵素。在傳統製茶工法中運用自然酵素，透過搓揉，讓茶葉在製茶過程中釋放回甘關鍵物質(如茶胺酸)。
工法三：單細胞生茶萃取技術。透過酵素崩解茶葉，萃取隱藏在茶葉細胞裡的甘味精華，讓茶湯更回甘。
透過三大工法的加持，讓口感一直維持在高品質，也讓資深茶專家林冠成讚賞。他表示，經由專業品評員進行3.0技術的口感測試，在茶感、甘味上，與2.0相比均有提升，整體甘味物質(如總胺基酸、茶胺酸與甘味胺基酸)也都有明顯提升，獨特的單細胞生茶萃取技術更賦予茶飲令人驚豔的色香味表現。
茶裏王多年來堅持做好一件事，就是為消費者帶來更回甘的口感。從選茶到製茶的用心，不斷精進回甘技術，是能連續五年受國際肯定的關鍵。
台灣唯一即飲包裝茶之光 星級榮耀五連霸
連續五年獲獎真的不簡單！不只五度摘星，茶裏王更是台灣包裝茶全品項獲獎最多的品牌，著實為台灣即飲包裝茶飲界之光。超商就能喝到星級好茶，炎炎夏日不妨來一瓶風味絕佳的茶裏王，讓你體驗征服國際名廚的不妥協回甘！