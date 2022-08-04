身分證「中2字」免費住熊大主題飯店 LINE FRIENDS陪睡
LINE FRIENDS鐵粉請注意！身分證趕快拿出來，適逢熊大生日，只要姓名對中「熊大」2字，即可免費入住麗寶福容大飯店，價值萬元的LINE FRIENDS聯名主題房，現在不用靠國旅補助即可免費「0元入住」！粉絲們來不及改名的話，只要和熊大8/8同一天生日，也可享主題房88折住房優惠，七夕情人節必住「浪漫滿屋」一起放閃耍甜蜜。
今年適逢麗寶福容大飯店十周年、探索世界二十周年、天空之夢摩天輪五周年，正巧也是「LINE FRIENDS」邁入第十一周年，麗寶樂園渡假區與「LINE FRIENDS」攜手合作寵粉啦。
麗寶福容大飯店一次推出8款超萌Q的「LINE FRIENDS」主題房，七夕情人節必住的驚喜「浪漫滿屋」、「愛的連線」，愛吃甜點的記得選住「美味魔法師」或「糖果樂園」，可愛軟綿的「童話森林」有超Chill Outdoor風格，「STARRY STARRY NIGHT閃亮星空房」竟然還有莎莉帳篷有夠萌。
入住贈送「LINE FRIENDS」相關週邊商品，包括玩偶、LINE FRIENDS專屬備品等驚喜大禮包。「LINE FRIENDS」主題房住房專案一泊一食，歡慶價每人最低只要5,999元起，不只即日起搭配悠遊國旅補助，最高可以再省1300元；現在還推出「熊大鐵粉」兩大慶生優惠。
只要身分證上姓名對中「熊大」2字（熊大2字必須完全相同、相連且相同順序），即可於8月份免費「0元入住」價值萬元的LINE FRIENDS主題房，（每日限量1間）。
沒有對中姓名沒關係，只要和熊大8/8同一天生日，也可享LINE FRIENDS主題房88折住房優惠，（活動限電話訂房，須本人入住且不可代訂；入住當日須提出證明文件核對身份）。
迷客夏創立的餐飲新品牌「引引 InnInn」首間旗艦店位於台南永康區，提供在地創新 8 種口味的鍋燒意麵，8月看準暑假商機推出「台南人 fun 暑假」優惠活動，自8/5～8/31期間，憑出示「台南人身分證」與提到優惠訊息的新聞畫面，點任一款鍋燒意麵，即免費招待價值 50 元「QQ 地瓜球」乙份。