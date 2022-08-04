3年減48公斤！韓國吃播主無痛甩肉 最新辣照粉絲超驚艷
有志者事竟成，只要下定決心，沒有什麼辦不到的事！有在追蹤韓國吃播影片的網友可能都知道，知名吃播主YouTuber梁秀彬（Yang Soobin）過去曾經因為職業傷害，胖到131公斤，決心減肥後不僅成功甩肉48公斤，近日的照片曝光後，網友紛紛大讚她：「超正的！」
梁秀彬曾透露，自己從小患有「小胖威利症」，是一種容易發胖的體質，因此一直以來身材總是肉肉的，長期都為了體重而苦惱，但是因為她很享受美食，加上粉絲們大讚她吃東西的模樣很療癒、可愛，因此她不知不覺就胖到131公斤。直到她開始會喘不過氣，發生胸悶等不適症狀，詢問醫生之後才知道自己的過度肥胖已經讓健康亮起紅燈，才開始下定決心要努力減肥。
梁秀彬也透露自己的無痛甩肉方法，一開始她給自己的目標是減重25公斤，不僅在飲食方面進行嚴格控管，以「碳水化合物30％、蛋白質50％、脂肪20％」的比例攝取營樣均衡的食物，同時努力持續運動、靠大量重訓燃燒脂肪減重，鍛鍊某些身體部位，讓身體變結實、練出肌肉線條。對於大家都愛的聚餐，為了不讓自己因為開心而失控，改成一個月僅出席一次飯局，或是設立一週一天「Cheat day」吃想吃的美食，最重要的是，她勇敢在IG分享自己減肥的心路歷程，將對比照片公開在網路上，看著自己從一開始的肥胖鬆垮真材，到現在變得既勻稱又結實，就更激勵了自己，到現在早已突破當初設定的目標，已經成功減下48公斤！
而日前她也曬出最近的生活照，只見她穿著性感的黑色內衣褲，大方地露出自己健康的膚色以及火辣的身材，和一開始大家認識的她已經截然不同，同時她也強調：「這不只是個一次性的目標，我會盡我所能持續向目標挑戰，繼續保持堅強和健康的習慣，不斷超越我的極限…無論需要多長時間，我都能做到。」網友看了照片後都紛紛讚嘆：「完美！！」、「哇，好大的變化啊」、「受到妳的啟發了」、「我敬佩妳！太酷了」、「你看起來很美！」、「如此強大和美麗」，現在來看一段她減重的心路歷程影片吧！（編輯：陳珮瑜）