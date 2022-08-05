酸辣湯驚見稀有「透明海帶」！她一撈出傻了：到底誰敢吃
外送平台讓民眾不需出門，只要動動手指就能吃到美味餐點，但由於餐點經由店家、外送員、買家接手，在用平台聯繫情況下，難保餐點狀態每次都能完好，一位網友就透露，自己點了碗酸辣湯，不過開蓋後卻意外發現湯內有外型類似海帶的「透明異物」，撈出後更是大吃一驚。
原PO昨（4）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「下午叫的外送，原本以為是勾芡沒散，看清楚之後發現...我真的寧願他是勾芡沒散，這品質真的有夠扯的，情人節的第一餐，說多都是淚」，只見附圖中，原PO竟然在她的酸辣湯中，撈出塑膠袋打結後的「結頭」，於是立刻回報外送平台，該碗酸辣湯最後也已退費。
貼文曝光後，網友紛紛回應「以為是魚翅」、「我看了很久才明白這是什麼東西」、「情人節的驚喜」、「情人節送你一個蝴蝶結」、「很誇張，煮任何食物都不可以這麼大意」、「要放海帶結，結果抓到塑膠袋結」、「這湯怎有白木耳啊」。
此外，也有網友留言猜測「看起來應該是整包用剪刀剪，然後結頭也一起下了」、「看起來是要綁起來丟垃圾桶，結果丟到碗裡」、「感覺是湯先煮好，整大袋剪開倒入鍋中加熱，但不小心把打結袋頭也跟著倒進湯裡，菜市場賣熟食的攤子，多半也是預煮打包後到攤上再加熱」。（編輯：張志浩）