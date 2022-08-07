減肥也能吃鹹酥雞？醫教「聰明夾法」控熱量：這類不要夾

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雞排約600大卡、鹽酥雞約300大卡、百葉豆腐約500大卡、雞蛋豆腐約320多大卡、銀絲卷約300多大卡。
第二類160~300大卡，可選1~2種
小熱狗三條約300大卡、地瓜條約300大卡、甜不辣兩片約250大卡、薯條約250大卡、魷魚約270大卡、糯米腸約220大卡、芋頭簽約大卡、魚板約186、柳葉魚三條約260大卡、雞心約160大卡。
第三類160大卡以下，蔬菜類選一樣
四季豆130大卡、玉米筍130大卡、杏鮑菇145大卡、花椰菜150大卡、青椒140大卡。不要因覺得蔬菜熱量低就多點，炸蔬菜會吸附更多油脂，對於腸道反而更有負擔。
生菜取代炸蔬菜更佳！
買回來的鹹酥雞想要減少熱量攝取可以多做一個動作，用餐巾紙去吸附過多的油脂，藉此減少油脂的攝取，同時吃原味為佳，加辣會造成血管負擔。蔬菜雖然熱量低，但為了增加蔬菜的口感，其實油脂很多，醫師建議可以用生菜取代，用生菜配鹹酥雞，吃起來清爽沒有負擔，同時又能解想吃炸物、宵夜的癮。鹹酥雞配啤酒爽度很高，但想減肥不如改成氣泡水或是零卡飲料都會比較好。
為紓壓吃東西，不如改吃水果
很多上班族可能需要透過吃東西來紓解壓力，而出現壓力性的肥胖，如果真的需要透過咀嚼來釋放壓力，醫師建議可以準備小番茄、蘋果、芭樂等對於身體的負擔比較小的食物。另外吃完宵夜，肚子很飽的情況下，往往很難入睡，容易造成自律神經失調或是內分泌失調，此一情況發生後，接著就會經常想要吃東西，導致惡性循環，醫師建議就是早點把想吃的東西吃掉，早點消化早點睡，最佳的時間建議在晚上8點前，因為越晚身體就準備要關機，代謝也會逐漸下降。