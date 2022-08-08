酪梨切開赫見果肉「長黑斑」！她問還能吃嗎？內行曝正解
酪梨是一種富含多種維生素的水果，營養價值高，加上豐富的脂肪和蛋白質，是一種高能低糖水果，受到許多懂吃的民眾喜愛。不過就有一名女網友日前第一次買酪梨，剖開後卻發現果肉長出「黑斑」，讓她直問「還能吃嗎？」立刻釣出內行人解答。
這名女網友在臉書社團《爆系知識家》分享一張照片，只見照片中是一顆已經被剖開的酪梨，去除中間的籽之後，發現果肉已經長出一顆顆「小黑斑」。原PO表示自己是新手媽媽，聽說酪梨是好東西，因此買來想要打果汁給嬰兒喝，只是見到果肉變成這樣，讓她不禁擔心地上網詢問：「新手媽媽第一次買酪梨，請問這樣還能吃嗎？在線等」。
照片曝光後，立刻有網友回應：「可以吃，只是再放，纖維會更多，影響口感但不是壞掉」、「這很正常，妳再繼續線上等，它就全黑了」、「可以吃啊，是正常熟的現象，完全不影響美味」、「可以，這樣剛好」、「真的是好東西！應該是果實在樹上夠成熟才採收（不是提早收成），再加上天氣熱，酪梨熟成會更快。（我娘家是酪梨果農）」、「熟了，些微氧化，不影響！」。
另外也有網友分享酪梨的吃法：「蒜蓉加醬油膏就非常的好吃，還是加牛奶一起打汁也是好喝」、「沾芥末醬油也好好吃」、「可以但可能放過頭太熟，打成酪梨布丁奶剛剛好」、「可以吃，打果汁＋牛奶跟統一布丁更是絕品」、「再加布丁、蜂蜜、鮮奶、冰塊……打成一起變身酪梨牛奶」，事實上先前《NOWnews今日新聞》曾經報導過「酪梨不甜無味好難吃？聰明主婦加『2物』：口感像生魚片」，不少網友原本不愛吃酪梨，但是切片後淋上「蒜蓉醬油」或是「哇沙米醬油」時，口感可比生魚片，提供給大家參考。（編輯：陳珮瑜）