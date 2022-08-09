特企／征服日本人的心！台灣之光「Acerpure」獲日評青睞

我是廣告 請繼續往下閱讀
Acerpure是誰？從名字即可略知一二，身為科技巨頭宏碁Acer旗下的家電品牌，從商用空氣清淨機起家，2020年開始跨足消費性市場，宏碁智新Acerpure抬腳的不張揚，卻步步踏實。
立志成為從台灣發起的國際品牌，Acerpure以首創的2合1空氣循環清淨機切入市場，發展至今，不只商業觸角遍及新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、法國、瑞士等亞太、歐洲國家，更在家電大國日本殺出一條血路，通路進軍有日本燦坤之稱的BIC CAMERA，電商上架指標性的日本Amazon、Rakuten樂天、yahoo，可說是全面進攻。未來，更有機會前進美洲市場，後疫情時代，空氣品質絕對是全球人類的首要關注項目。
淨化力、除臭力最高評價！尺寸小巧魅力值大提升
而此次的日本my best評比第一名，則是由第三方評測機構主導，將日本電商平台上銷售量最高的16款空氣清淨機齊聚一堂，根據淨化力、除臭力、使用友善度、靜音程度、功能性五大項重要指標實測評分。
「新一代acerpure pro高效淨化空氣清淨機」以平均4.31的高評價獲得首位，特別是在淨化力、除臭力的綜合表現上遠優於競品，能在15秒內去除80%煙霧，1分30秒內100%消除驗證箱內的異味，實驗證明，四合一HEPA濾網也能淨化PM2.5、冠狀病毒(229E)達99%以上。
外型設計上，mybest也給予極高評價，儘管沒有提把，但圓柱狀的流線纖長設計，讓acerpure pro可以適應各種房屋類型，而不使居住者感到壓迫，空間運用極為出色，霧面的白色質感，也讓人愛不釋手，一台內外兼具的空氣清淨機，理當如此。
真正用心做的產品 總有一天會被世界看見
Acerpure總經理高國書表示，日本my best評比完全是該網站自行開箱測試，不是品牌操作，側面得知這個消息的時候，也感到非常訝異，並且極其榮幸，研發團隊的堅持被看見，更被感受到了，也希望台灣的消費者能夠多多支持台灣品牌。
從硬實力到軟實力，從高科技電腦走到生活家電，台灣品牌的能量，從來不只侷限於一座島上。對Acerpure來說，日本評測第一名是個來的極巧的證明，證明這顆冉冉升起的家電新星，正逐漸走進世界的眼睛。
新一代acerpure pro高效淨化空氣清淨機 No.1祝賀優惠中：https://24h.pchome.com.tw/prod/DMAU9G-A900BL3ZY