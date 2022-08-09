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特企／征服日本人的心！台灣之光「Acerpure」獲日評青睞

▲新一代acerpure pro高效淨化空氣清淨機，體積輕巧，適於家中每個角落。（圖／品牌提供）
▲新一代acerpure pro高效淨化空氣清淨機，體積輕巧，適於家中每個角落。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-09 16:46:33

2022年7月底，日本極具公信力的商品評測網站my best發佈「空気清浄機のおすすめ人気ランキング16選『徹底比較』」（推薦！16款人氣空氣清淨機排行榜），出乎意料排在榜首的，不是Dyson、大金、Sharp等知名電器大廠，而是來自台灣Acer的家電品牌Acerpure。

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▲日本mybest 空氣清淨機排行榜一覽，第一名是來自台灣Acer的Acerpure。（圖／品牌提供）
▲日本mybest 空氣清淨機排行榜一覽，第一名是來自台灣Acer的Acerpure。（圖／品牌提供）
以科技改善人類生活品質　家電新星立足台灣、展望國際

Acerpure是誰？從名字即可略知一二，身為科技巨頭宏碁Acer旗下的家電品牌，從商用空氣清淨機起家，2020年開始跨足消費性市場，宏碁智新Acerpure抬腳的不張揚，卻步步踏實。

立志成為從台灣發起的國際品牌，Acerpure以首創的2合1空氣循環清淨機切入市場，發展至今，不只商業觸角遍及新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、法國、瑞士等亞太、歐洲國家，更在家電大國日本殺出一條血路，通路進軍有日本燦坤之稱的BIC CAMERA，電商上架指標性的日本Amazon、Rakuten樂天、yahoo，可說是全面進攻。未來，更有機會前進美洲市場，後疫情時代，空氣品質絕對是全球人類的首要關注項目。

淨化力、除臭力最高評價！尺寸小巧魅力值大提升

而此次的日本my best評比第一名，則是由第三方評測機構主導，將日本電商平台上銷售量最高的16款空氣清淨機齊聚一堂，根據淨化力、除臭力、使用友善度、靜音程度、功能性五大項重要指標實測評分。

「新一代acerpure pro高效淨化空氣清淨機」以平均4.31的高評價獲得首位，特別是在淨化力、除臭力的綜合表現上遠優於競品，能在15秒內去除80%煙霧，1分30秒內100%消除驗證箱內的異味，實驗證明，四合一HEPA濾網也能淨化PM2.5、冠狀病毒(229E)達99%以上。

外型設計上，mybest也給予極高評價，儘管沒有提把，但圓柱狀的流線纖長設計，讓acerpure pro可以適應各種房屋類型，而不使居住者感到壓迫，空間運用極為出色，霧面的白色質感，也讓人愛不釋手，一台內外兼具的空氣清淨機，理當如此。

真正用心做的產品　總有一天會被世界看見

Acerpure總經理高國書表示，日本my best評比完全是該網站自行開箱測試，不是品牌操作，側面得知這個消息的時候，也感到非常訝異，並且極其榮幸，研發團隊的堅持被看見，更被感受到了，也希望台灣的消費者能夠多多支持台灣品牌。

從硬實力到軟實力，從高科技電腦走到生活家電，台灣品牌的能量，從來不只侷限於一座島上。對Acerpure來說，日本評測第一名是個來的極巧的證明，證明這顆冉冉升起的家電新星，正逐漸走進世界的眼睛。

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